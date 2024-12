Siena, contributi alluvione: prorogato il bando per le imprese

Il Comune di Siena ha prorogato l’avviso, destinato alle imprese del territorio, finalizzato all’erogazione di contributi una tantum e a fondo perduto per il ristoro dei danni subiti nell’evento alluvionale del 17 ottobre scorso. Il plafond messo a disposizione è di 100mila euro, la nuova scadenza per la presentazione delle domande è lunedì 30 dicembre. Tutte le informazioni e la documentazione per la presentazione della domanda sono consultabili e scaricabili sul portale del Comune di Siena (www.comune.siena.it).