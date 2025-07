Siena, al campo scuola Renzo Corsi da settembre accesso con tessera

Dal 1 settembre 2025 l’accesso ai servizi del campo scuola “Renzo Corsi” di viale Avignone a Siena sarà consentito esclusivamente tramite l’utilizzo di una tessera magnetica. Chi è in possesso dei vecchi titoli di accesso può recarsi al campo scuola per chiederne la sostituzione con la nuova tessera magnetica dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13. Chi deve fare una nuova iscrizione, dovrà effettuare il pagamento della quota tramite PagoPa (al link: https://servizi.comune.siena.it/portal/servizi/pagamenti/nuovo_pagamento_online/37), consegnare la ricevuta presso l’impianto sportivo e compilare il modulo di registrazione. Per tutte le informazioni, comprese tariffe e orari d’accesso, è possibile consultare il portale del Comune di Siena (https://www.comune.siena.it/luogo/il-campo-scuola). Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare il campo scuola al numero 0577/44955 e l’ufficio Sport al numero 0577/292221.

