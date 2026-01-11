Reggello, ASD Babbobike tra sport e solidarietà: consegnati gli assegni per la beneficenza

Una stagione intensa, ricca di eventi sportivi, promozione del territorio e impegno sociale. La ASD Babbobike ha celebrato i risultati delle attività svolte nel 2025 durante la cena sociale di venerdì 9 gennaio, presso il ristorante L’Undicesimo di Reggello, trasformando un momento conviviale in un importante appuntamento di solidarietà.

Alla presenza del Sindaco di Reggello Piero Giunti, del Presidente del Comitato Provinciale FCI Mario Mecacci, del Presidente del Calcit Valdarno Fiorentino Mario Bonaccini e del Presidente della Croce Azzurra di Reggello Andrea Degl’Innocenti, il Presidente della ASD Babbobike ha ufficialmente consegnato gli assegni destinati alla beneficenza.

Le donazioni, due assegni da 3.000 euro ciascuno, sono state devolute al Calcit del Valdarno Fiorentino e alla Croce Azzurra di Reggello, frutto dei proventi raccolti durante le numerose attività organizzate dall’associazione nel corso dell’anno. Un risultato significativo che conferma la vocazione della Babbobike a coniugare sport, territorio e impegno sociale.

Un 2025 ricco di iniziative e partecipazione

L’anno appena concluso ha visto la ASD Babbobike protagonista su più fronti: dall’organizzazione di eventi sportivi di rilievo, come la tappa del Tuscany Urban Cup, fino alla promozione del cicloturismo con l’inaugurazione della Vallombrosa Trail Area, progetto strategico per valorizzare un’area di grande pregio naturalistico tra Vallombrosa e Reggello.

Grande successo anche per manifestazioni ormai diventate appuntamenti fissi nel calendario locale, come “Catena Unta – la festa della MTB e dell’olio extravergine”, capace di unire sport, tradizioni e prodotti del territorio, e per eventi storici come il Memorial Mauro Deloni, giunto alla sua dodicesima edizione, che continua a richiamare biker da tutta la Toscana.

Particolare attenzione è stata dedicata alla formazione e ai più giovani, con il lancio del primo corso di guida sicura in MTB per ragazzi in Valdarno, un progetto educativo che ha messo al centro sicurezza, tecnica e valori sportivi.

Uno sguardo al nuovo anno: formazione, territorio e nuovi raduni

Il 2026 si apre con obiettivi chiari e nuove sfide. Tra le priorità della ASD Babbobike ci sarà il proseguimento e l’ampliamento dei corsi di guida sicura per ragazzi, investendo sempre più sulla crescita delle nuove generazioni di biker.

Continuerà inoltre il lavoro sul potenziamento dell’infrastruttura cicloturistica della Vallombrosa Trail, con la manutenzione dei percorsi e iniziative dedicate al turismo sostenibile. In calendario anche nuovi raduni ed eventi, pensati per coinvolgere appassionati, famiglie e visitatori, rafforzando il legame tra sport outdoor e promozione del territorio.

La consegna degli assegni per la beneficenza rappresenta così non solo il bilancio positivo di un anno di lavoro, ma anche il punto di partenza per una nuova stagione.