Pistoia, tempo di grande musica al Festival Serravalle Jazz 2025

Alla Rocca di Castruccio di Serravalle Pistoiese, borgo medievale dagli incantevoli scorci, si rinnova dal 24 al 27 agosto 2025 l’appuntamento con uno dei festival più attesi dell’estate toscana, Serravalle Jazz, giunto alla XXIV edizione, meta di appassionati e intenditori di ogni età. Quattro giorni di concerti con i più noti nomi del jazz, a cui si affiancano incontri con gli artisti e presentazioni di libri, appuntamenti che, come ogni anno, arricchiscono il festival sia nella Rocca che in altri due luoghi di Serravalle Pistoiese, l’ex-Oratorio della Vergine Assunta e la Torre del Barbarossa. Nell’ultima giornata del festival, si rinnova lo spazio dedicato al Premio Sellani, in memoria del grande pianista Renato Sellani.

Serravalle Jazz 2025 è organizzato da Fondazione Teatri di Pistoia insieme al Comune di Serravalle Pistoiese e con il sostegno di Fondazione Caript. Con questa edizione del festival, prosegue la collaborazione artistica e organizzativa con Music Pool, presieduta e diretta da Gianni Pini, associazione tra le più autorevoli e note in Toscana e in Italia nell’ambito della programmazione della musica jazz.

I biglietti (euro 5,00) e gli abbonamenti alle quattro serate alla Rocca di Castruccio (euro 12,00) sono in vendita alla Biglietteria del Teatro Manzoni di Pistoia (0573 991609 – 27112), su boxol.it e anche presso la Sede Comunale della Segreteria di Serravalle Pistoiese; la sera dei concerti la biglietteria aprirà alla Rocca di Castruccio dalle ore 20. Il concerto alla Torre del Barbarossa e gli incontri all’ex Oratorio della Vergine Assunta sono ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti. Un servizio di bus navetta gratuito (Stazione Masotti/Serravalle Paese) sarà attivo nelle quattro serate del festival (dalle 20.30 alle 00.30). In caso di maltempo, i concerti si terranno al Piccolo Teatro Mauro Bolognini, a Pistoia.

Luca Gori, Presidente Fondazione Caript: “Alla ventiquattresima edizione Serravalle Jazz è una manifestazione che è ormai parte dell’identità culturale della nostra provincia e che, per livello delle proposte, si conferma come qualificata e rilevante opportunità di valorizzazione territoriale. Fondazione Caript conferma con convinzione il suo sostegno a questo progetto che, per valenza in termini di sviluppo locale, di socialità e di promozione civile, coniuga obiettivi che consideriamo prioritari nel nostro impegno. Il jazz è musica di contaminazione per eccellenza e credo che, attraverso questo prisma, i concerti e le tante altre iniziative di un programma molto vario per temi e suggestioni rappresentino una significativa esperienza di arricchimento personale”.

Gianni Pini, Presidente e Direttore Artistico Music Pool: “Ancora grandi nomi del jazz italiano ed internazionale insieme a interessanti nuove proposte per comporre un nuovo ed ancora più ricco cartellone per Serravalle jazz. Diverse le conferme ma anche tante novità. BargaJazz è quest’anno in concerto con il trombettista Eddie Henderson e Nico Gori festeggia a Serravalle i 10 anni del suo tentetto swing. Focus sul rapporto tra musica acustica ed elettronica, a partire dalla storia del grande Ryuichi Sakamoto, fonte di ispirazione per il nuovo progetto di Danilo Rea (con Martux_m), ma anche con la tastierista italo londinese Maria Chiara Argirò (con Michelangelo Scandroglio al contrabbasso) e con la residenza creativa di Valentina Bartoli, con una composita formazione musicale a prevalenza femminile. Confermato l’appuntamento presso la Torre del Barbarossa (con il solo di Daniele di Bonaventura), la presenza di giovani ed emergenti musicisti, le presentazioni di libri e gli incontri, i 10 anni del Premio Sellani, tanti gli ingredienti per continuare a fare di Serravalle Jazz – anche per questo 2025 – uno degli appuntamenti più attesi dell’estate.”

Gianfranco Gagliardi, Direttore generale Fondazione Teatri di Pistoia: “Serravalle Jazz, realizzato in stretta sinergia con il Comune di Serravalle Pistoiese, Music Pool e grazie al prezioso sostegno di Fondazione Caript, si conferma un punto di riferimento per la scena jazz italiana e un tassello importante all’interno della variegata programmazione musicale del nostro Ente. Un cartellone di eventi, sapientemente messo a punto da Music Pool, nella persona del suo Presidente e Direttore artistico Gianni Pini, propone un livello di particolare qualità che consentirà al festival di garantire al pubblico un insieme di artisti di chiara fama, in un mix di tradizione, sperimentazione e produzioni originali. Il tutto, arricchito da seminari ed incontri che vanno a completare, quali preziosi momenti di approfondimento di storia del jazz, un’esperienza di immersione totale nella musica d’autore, sempre più apprezzata e capace di intercettare l’interesse di una platea vasta, proveniente anche da altre regioni, e di ogni età.”

Ilaria Gargini, Assessore alla Cultura Comune di Serravalle Pistoiese: “Siamo giunti alla XXIV edizione del Serravalle Jazz presso la Rocca di Castruccio di Serravalle Pistoiese, un percorso lungo e ogni anno più apprezzato, curato in ogni minimo dettaglio e capace di offrire per quattro serate consecutive a fine Agosto. Jazz di altissima qualità nello splendido e accogliente scenario della Rocca, dove ogni nota diventa magia. L’amministrazione continua a ritenere tale evento musicale uno dei fiori all’occhiello del nostro territorio, frutto di una sinergia importante tra Teatri di Pistoia, Fondazione Caript, Music Pool e Comune di Serravalle Pistoiese. Anche quest’anno vi aspettiamo numerosi, pronti ad immergersi in ciò che di più bello può offrire il Jazz.”

Il primo concerto, domenica 24 agosto (ore 21), vedrà protagonisti sul palco della Rocca di Castruccio, come da tradizione, i musicisti della BargaJazz Orchestra, diretti da Mario Raja, con un ospite speciale: alla tromba Eddie Henderson, leggendario trombettista di Herbie Hancock. In apertura, alle 18.15, nello spazio dell’ex-Oratorio della Vergine Assunta, sarà presentato il libro La Baronessa. La Rothschild ribelle Musa Segreta del Jazz di Hannah Rothschild (Neri Pozza, 2024), con l’attrice e regista Alessia Innocenti ed il critico musicale Neri Pollastri, conduce Alessandra Cafiero.

Lunedì 25 agosto (ore 21) il nuovo progetto del pianista Danilo Rea con Martux_m (elettronica) in concerto con Sakamoto & Me, ispirato alle indimenticabili musiche di Ryuichi Sakamoto ed alla comune passione dei protagonisti per studiare e suonare molti stili e generi musicali, unendoli tra loro oltre le comuni regole in un dialogo tra jazz e sonorità elettroniche.

Apre la serata, in collaborazione con l’Associazione I-Jazz, il duo formato dal chitarrista Edoardo Ferri e dal trombettista Iacopo Teolis, due giovani talenti del jazz italiano. Alle ore 18.15 all’ex-Oratorio della Vergine Assunta, il seminario a cura di Lorenzo Becciani, Agharta e Pangaea – L’ultimo Fuoco di Miles Davis, un’analisi sui concerti di Miles Davis nel 1975 a Osaka, considerati come le migliori interpretazioni del jazzista americano.

Martedì 26 agosto (ore 21) presso la Rocca di Castruccio saranno in concerto, con il progetto Iron Way, Michelangelo Scandroglio, Maria Chiara Argirò, Myele Manzanza e Alex Hitchcock, in collaborazione con Toscana Produzione Musica: un gruppo che segna una forte connessione tra la scena jazzistica londinese e quella italiana. In apertura di serata, Elastica, progetto di residenza per Serravalle Jazz 2025, con Valentina Bartoli, Giulia Galliani, Milena Punzi Anfossi, Francesca Remigi e Tommaso Rosati, che mixeranno i loro linguaggi creativi tra jazz e musica elettronica.

Dopo l’interesse suscitato nell’edizione 2024, Serravalle Jazz propone un concerto al tramonto (ore 19.30), presso la Torre del Barbarossa: protagonista Daniele di Bonaventura, uno dei più originali e creativi bandoneonisti al mondo, con il suo stile che spazia dalla musica classica a quella contemporanea, dal jazz alle musiche del mondo.

Alle 18.15 l’incontro con Francesco Martinelli che affronta la carriera di Jimmy Smith – l’inventore dell’organo Hammond, noto per i suoi contributi alla ricerca e alla divulgazione della musica improvvisata.

In chiusura del festival, mercoledì 27 agosto (ore 21) presso la Rocca di Castruccio, il concerto del Nico Gori Tentet Swing 10tet, un progetto musicale che festeggia ben 10 anni dalla sua fondazione e che continua a portare la magia dello swing e del jazz alle orecchie di un pubblico sempre più vasto e appassionato. Al termine, lo spazio dedicato al Premio Renato Sellani che giunge alla sua decima edizione con la partecipazione dei suoi protagonisti, Ellade Bandini, Massimo Moriconi, Stefania Scarinzi. Nel pomeriggio, alle ore 18.15, presso l’ex-Oratorio della Vergine Assunta, l’ultimo incontro del festival, a cura di Alessandra Cafiero con la presentazione del libro Duke Ellington e Alvin Ailey. Il Jazz e la Danza, alla presenza dell’autore Walter Gaeta, un testo in cui si raccontano le interconnessioni tra i due grandi pionieri della cultura afroamericana.

