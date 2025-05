Pisa, con #Tes3 e Il Cuore si Scioglie un week-end all’insegna di sport e solidarietà in Valgraziosa

La Valgraziosa si appresta a vivere un grande week-end all’insegna dello sport e della solidarietà, grazie alla terza tappa del campionato ciclistico Toscano Enuduro Series (sabato 3 e domenica 4 Maggio) e l’ormai tradizionale manifestazione podistica ludico-motoria a scopo benefico “Il Cuore si scioglie” (domenica 4), giunta alla 15esima edizione. In due giorni sono così attese a Calci centinaia di persone, fra sportivi e appassionati, pronte a vivere un’esperienza unica lungo i percorsi del Monte Pisano, teatro ideale per tutti coloro che amano fare sport immersi nella natura. Queste iniziative, inoltre, rappresentano un’occasione di promozione del territorio e al tempo stesso un’ opportunità per le attività economiche locali.

Per la Tes#3, gara FCI Regionale Enduro per Mountain-Bike ed E-bike organizzata dalla ASD Ciclistica Mobilieri Ponsacco, il programma prevede l’allestimento dell’area paddock a partire dalle 9 del sabato, al parco Sandro Pertini e in piazza del Poggio. Domenica la gara, suddivisa in tre prove speciali, che gli atleti affronteranno uno alla volta dalle 8 alle 15. Alle 16 le premiazioni, sul palco allestito in piazza Garibaldi.

Sempre domenica, dalle 7,30 alle 8,30, le partenze da piazza della Propositura del 15° Trofeo “Il cuore si scioglie”, organizzato dal Gruppo Podistico La Verru’a e dalla sezione soci Coop di Cascina per raccogliere fondi in favore della fondazione benefica di Unicoop Firenze. La manifestazione podistica ludico-motoria, valida per il Trofeo Tre Province e per il Trofeo Podistico Lucchese, propone tre percorsi di 3,5, 7 e 16 Km e si concluderà nell’arco della mattinata.

Per consentire lo svolgimento di entrambe le manifestazioni, interessando esclusivamente sentieri nel caso della Tes#3 e trattandosi di una corsa ludico-motoria nel caso del Trofeo “Il Cuore si scioglie”, non sono previste modifiche o limitazioni alla circolazione stradale, salvo il divieto di sosta in parte di piazza del Poggio messa a disposizione per l’area paddock. L’amministrazione comunale invita tutti coloro che arriveranno a Calci ad utilizzare le diverse aree di sosta disponibili e a procedere con attenzione, ed informa che domenica mattina sarà in servizio straordinario anche la Polizia Municipale, che potrà quindi essere contattata per eventuali criticità o problematiche che si dovessero verificare.