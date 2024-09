Mani secche e screpolate: I rimedi più efficaci da provare

Le mani sono il biglietto da visita di una donna, ma capita spesso di trascurare la loro cura, non c’è niente di più sbagliato. Le mani secche e screpolate, infatti, rientrano sicuramente tra i problemi più comuni ma anche tra quelli facilmente risolvibili. Proprio per questo oggi abbiamo pensato di darvi una serie di consigli condivisi dallo staff del magazine online Graziosa.it

Le mani secche e screpolate possono essere causate da numerosi fattori, tra cui l’esposizione ambientali a condizioni come il freddo o il vento. Anche lavaggi frequenti con saponi aggressivi possono causare secchezza e irritazione delle mani. Inoltre, c’è anche da dire che con l’avanzare dell’età, la pelle tende a diventare più secca.

Ma c’è un modo per risolvere questo disagio? Per fortuna esistono sia rimedi naturali mirati a lenire e idratare che piccoli accorgimenti quotidiani, che aiutano a proteggere le mani da eventuali rischi esterni, come freddo, vento e sbalzi di temperatura. Scopriamo insieme quali sono i 5 rimedi più efficaci da provare!

1. Olio di cocco, olio d’oliva e olio di mandorle

Al primo posto abbiamo l’olio di cocco, validissimo per contrastare il problema delle mani secche e screpolate. L’olio di cocco, infatti, ha un’azione idratante e lenitiva, anche se applicato in piccole quantità è in grado di migliorare l’effetto secco e screpolato delle tue mani. Se vuoi ottenere un risultato ancora più efficace, ti consigliamo degli impacchi notturni super rigeneranti sempre a base di cocco, 100% vegetale, la tua pelle sarà molto più morbida ed elastica.

Tra i migliori rimedi per contrastare il problema delle mani secche e screpolate abbiamo anche un altro olio, quello d’oliva, ideale per ottenere una pelle liscia, morbida e luminosa. Puoi utilizzare l’olio d’oliva per realizzare degli impacchi da tenere in posa per tutta la notte. Il giorno seguente noterai subito dei miglioramenti.

Ancora, un altro olio da provare è quello di mandorle dolci. Anche se ti sembrerà strano che una sostanza così grassa è in grado di idratare la pelle screpolata, i risultati dopo averla usata ti sorprenderanno. Ti consigliamo di applicare una piccola quantità sulle mani leggermente umide, in questo modo otterrai più benefici. L’olio di mandorle dolci è perfetto per idratare la pelle in profondità e anche per calmare eventuali rossori o irritazioni.

2. Burro di karitè

Continuiamo con un altro rimedio naturale, il burro di karitè che possiede delle proprietà emollienti, antiossidanti e nutrienti. Puoi anche provare a utilizzarlo come crema idratante più volte al giorno e su tutto il corpo. Una volta applicato la tua pelle sarà protetta anche dagli agenti atmosferici.

3. Camomilla

La camomilla è perfetta per contrastare la secchezza delle pelle, infatti, ha un’azione lenitiva e anti-rossore. In questo caso ti conviene riscaldare un po’ d’acqua, lasciare i fiori o le bustine di camomilla in infusione e nel frattempo filtrare l’infuso. Lascia raffreddare il tutto e immergi lentamente le mani in ammollo per circa dieci minuti. Infine, asciugale bene e applica un paio di gocce di olio puro o di burro di karitè.

4. Avocado

Uno dei frutti tropicali più amati per il suo gusto e la sua consistenza è l’avocado. Quest’ultimo gode di numerose proprietà benefiche come quelle idratanti ed emollienti. Per utilizzarlo come rimedio contro le mani secche e screpolate, taglia a metà un frutto, estrai la polpa e schiacciala con l’aiuto di una forchetta. Dopodiché aggiungi l’acqua per creare un composto da applicare sulle mani. Lascia in posa per circa 10-25 minuti.

5. Miele

Infine, come ultimo rimedio efficace abbiamo il miele. Ti consigliamo di creare una bella maschera, soprattutto in caso di pelle secca, mescolando un cucchiaio di miele con un olio vegetale che preferisci. Dopo aver creato un impacco, applicalo sulle mani e lascia in posa per qualche minuto. Sciacqua bene e goditi la tua pelle morbida e ben idratata.