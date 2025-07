Pisa, a San Rossore musica e natura in notturna con Florilegio

L’arpa di Floraleda Sacchi protagonista venerdì 18 luglio alle 21 nel giardino di Villa Giraffa con Florilegio, unico appuntamento in notturna di ViviParco 2025, la rassegna culturale ambientale che cerca sinergie tra la bellezza artistica e quella naturale.

Con le sue composizioni , attraverso la musica che seleziona con cura, Floraleda crea un’esperienza sonora intensa ed inusuale che regala emozioni. A San Rossore, grazie alla collaborazione con l’associazione Fanny Mendelssohn, si esibirà con arpa e live electronics, interpretando brani dedicati alla natura e all’ambiente a partire dalla ‘Sonata al Chiaro di Luna’ di Beethoven fino a ‘Oltremare’ di Ludovico Einaudi, passando per ‘Outer Space’ di Satie, per le sue composizioni originali ‘Paysages I & II’ e ‘Spaceship’ e altri pezzi che contribuiranno a coinvolgere il pubblico in un dialogo immersivo con l’ambiente circostante. Ultimi posti disponibili, info e prenotazioni sul sito www.parcosanrossore.org, informazioni anche al 347/8509620

Descritta dalla critica come una delle più interessanti arpiste sulla scena internazionale, Floraleda ha studiato in Italia, Stati Uniti e Canada, ottenendo 16 premi in concorsi e numerosi riconoscimenti. Si è esibita come solista in Europa, Nordamerica, Sudamerica, Africa e Asia in grandi sale da concerto tra cui: Carnegie Hall (New York), Gewandhaus (Lipsia), Glenn Gould Studio (Toronto), Konzerthaus (Berlino), Teatro Solis (Montevideo), Museo Blanco (Buenos Aires), Auditorium della Conciliazione (Roma), Quintai Hall (Wuhan), Acropolium de Carthage (Tunisi), Hall Alti (Kyoto). Ha inciso più di 20 dischi, piazzandosi anche ai vertici della classifica classica. Per Decca, Deutsche Grammophon, Brilliant Classics, Amadeus Arte, Floraleda ha composto musica per il teatro e il cinema.

Durante la serata sarà visitabile la mostra fotografica ‘Istanti, attimi di vita selvaggia’ di Valter Bernardeschi, fotografo pisano che ha iniziato la sua carriera in questi luoghi per poi diventare un artista di fama internazionale. ViviParco, possibile grazie al contributo di Fondazione Pisa e Regione Toscana, si svolge con una particolare attenzione alla sostenibilità, il cartellone completo delle iniziative è consultabile sul sito www.parcosanrossore.org