Musica, Niccolò Fabi si unisce al cartellone del Musart Festival di Firenze

Domenica 5 luglio, al Parco Mediceo di Pratolino di Firenze, il sole scenderà sulle note di Niccolò Fabi, protagonista di un concerto al tramonto (ore 19,30) che promette meraviglie. Un’atmosfera sospesa tra natura e musica, perfetta per esaltare l’immaginario di un cantautore tra i più poetici e autentici del panorama italiano.

I biglietti sono disponibili da giovedì 19 febbraio sul sito ufficiale del festival www.musartfestival.it, su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita.

Il nuovo tour sarà un’occasione per attraversare i brani più amati del suo repertorio, in un racconto musicale capace di unire generazioni diverse. Ogni concerto è un vero e proprio viaggio, fatto di silenzi carichi di significato e momenti più energici in cui il pubblico vibra all’unisono. I live di Niccolò Fabi sono esperienze intime e collettive; spettacoli fatti di delicatezza, intensità e autenticità.

Negli ultimi anni, inoltre, con la presenza di parti strumentali che mescolano la psichedelia con l’elettronica, i live del cantautore hanno un approccio musicale sempre più vicino ad un sound internazionale. L’estate diventa il contesto ideale per questa dimensione sonora che troverà spazio tra anfiteatri, arene sotto le stelle e appuntamenti al tramonto. Perché i live di Niccolò Fabi sono più di un concerto: sono vere e proprie occasioni di incontro, riflessione e partecipazione.

Sul palco insieme a Niccolò Fabi i colleghi e amici, da sempre parte del suo universo musicale, Roberto “Bob” Angelini, Alberto Bianco e Filippo Cornaglia. Insieme a loro anche per quest’esperienza ci saranno Cesare Augusto Giorgini e Giulio Cannavale, che hanno partecipato alla registrazione dell’ultimo album del cantautore nella baita di montagna in Val di Sole e che Niccolò ha conosciuto grazie all’esperienza presso Officina delle Arti Pierpaolo Pasolini, di cui è Responsabile della sezione Canzone.

Il cantautore romano ha inaugurato il nuovo anno con una sorpresa per il suo pubblico, pubblicando il video live del brano inedito “Il silenzio del mattino”.

Registrato durante il soundcheck dell’ultima tappa del tour di Libertà negli Occhi (20 novembre, Roma), il video del brano – visibile a questo link https://youtu.be/QcQp5zox1EI?si=MIy4LdkIDSmgmMT – rappresenta lo spirito sotterraneo del tour. È una testimonianza simbolica del viaggio che il cantautore e i suoi compagni hanno vissuto, città dopo città, aprendo uno spiraglio al pubblico sul dietro le quinte del tour teatrale.

Il concerto al tramonto di Niccolò Fabi va ad aggiungersi ai già annunciati live di Ben Harper & The Innocent Criminals (28 giugno), Mannarino (4 luglio), Alfa (11 luglio), Elio e le Storie Tese (21 luglio), Luca Carboni (24 luglio), Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino (“Carmina Burana”, 25 luglio) e Vittorio Nocenzi (26 luglio, concerto all’alba).

Sul sito ufficiale www.musartfestival.it tutte le info su parcheggi, navette e collegamenti da/per il Parco di Pratolino in occasione del festival.

Giunto all’undicesima edizione, Musart Festival è prodotto da associazione Musart. Main supporter Fondazione CR Firenze. Con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello, Comune di Vaglia. In collaborazione con Toscana Promozione Turistica e at – autolinee toscane. Con il sostegno di ChiantiBanca, Unicoop, Publiacqua, Sammontana, Vignaioli del Morellino di Scansano, Findomestic, Prinz. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi.