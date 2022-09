SPORT – Atp 250 Unicredit, il grande tennis sbarca a Firenze

Dal prossimo 10 Ottobre fino al 16 Ottobre è previsto un evento sportivo importante per l’intera Città Metropolitana di Firenze: l’Atp 250 Unicredit Firenze Open che si svolgerà presso l’impianto sportivo polifunzionale Pala Wanny.

L’evento sportivo, di livello internazionale, “rappresenta un’occasione straordinaria di promozione economica e turistica del territorio, in grado di produrre impatti significativi per il rafforzamento della competitività delle imprese metropolitane e creare una ricaduta positiva per le altre discipline sportive”.

Per questo, spiega il consigliere Nicola Armentano, delegato della Città Metropolitana di Firenze allo Sport, la Città Metropolitana mette a disposizione la cifra 200.000,00 euro, con l’approvazione del Consiglio metropolitano (favorevoli Pd e Iv, astenuto il Centrodestra per il cambiamento, contraria Territori beni comuni), per supportare l’organizzazione dell’evento in oggetto, con particolare riguardo ad azioni di comunicazione e promozione del territorio della Città Metropolitana di Firenze.

L’evento è in linea con le attività politiche di promozione turistica, anche di ampia scala, in modo integrato con le politiche commerciali e di governo del territorio, previste dallo Statuto della Città Metropolitana e con l’adozione di atti generali di indirizzo politico di programmazione del Consiglio Metropolitano, con particolare riferimento alle funzioni di promozione e coordinamento dello sviluppo economico, sociale e culturale.

“Il forte impegno che da due anni mettiamo a disposizione dello sport di base e di inclusione sociale”, aggiunge Armentano, “evidenzia l’ampio raggio d’azione della Città Metropolitana. Le Olimpiadi e Paraolimpiadi assolvono questo obiettivo di promuovere le attività sportive di base con l’ attività motoria e di sostegno allo sport Paraolimpico. No a polemiche pretestuose”.