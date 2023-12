Musica, Festival La Prima Estate: Motta completa la line-up della serata del 14 giugno

La Prima Estate è molto felice di annunciare che la serata iniziale del festival 2024 si aprirà con un set live dI MOTTA. Cantautore, polistrumentista e compositore di colonne sonore, MOTTA porterà live il suo ultimo lavoro “La Musica è finita” per dare il via alla super serata rock che proseguirà con Sleaford Mods, Dinosaur Jr. e, in data unica nazionale, i leggendari Jane’s Addiction.

L’artista toscano esordisce come solista nel 2016 con “La Fine dei Vent’Anni”, album di cui MOTTA scrive i testi, compone le musiche e cura gli arrangiamenti e che riceve un grande plauso della critica e del pubblico, guadagnando la Targa Tenco 2016 nella categoria “Opera prima”.

“La Musica è finita” è un disco diretto, sfacciato e potente, nato da una forte fase creativa e di contaminazione, un album in cui l’artista sposta la lente dell’osservatore da se stesso agli altri, aprendosi per la prima volta a collaborazioni inedite. Lo stesso giorno della pubblicazione dell’album è partito il tour nei club delle principali città italiane, che ha collezionato numerosi sold out. Motta per l’occasione è tornato con uno show completamente diverso da quello a cui aveva abituato il suo pubblico fino a quel momento: al centro di tutto sempre la musica, ma con un’energia diversa, un vortice di suoni, luci e braccia spalancate che lo hanno accolto data dopo data.

La profonda anima alt- rock di Motta si mescola al cantautorato in un connubio che rende questa apertura di festival un’occasione di esplorare più sfaccettature del rock e di godersi la serata dall’inizio alla fine.

PRIMO WEEKEND:

Venerdì 14 giugno | JANE’S ADDICTION – Dinosaur Jr.- Sleaford Mods + Motta

Sabato 15 giugno | to be announced

Domenica 16 giugno | PHOENIX + 3 tba

SECONDO WEEKEND:

Venerdì 21 giugno | PEGGY GOU + 3 tba

Sabato 22 giugno | PAOLO NUTINI – Black Country, New Road + 2 tba

Domenica 23 giugno | FONTAINES D.C. – KASABIAN – Shame- Wu-Lu

Info e biglietti: www.laprimaestate.it