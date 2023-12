Musica, la super dj coreana Peggy Gou sul palco de La Prima Estate

Un’ altra incredibile artista si aggiunge al cartellone de La Prima Estate 2024 a Lido di Camaiore. Dopo il rock rappresentato dai primi artisti annunciati, è il turno della dance elettronica con la star di fama internazionale PEGGY GOU.

La Dj Sud Coreana salirà sul palco del Parco BussolaDomani come headliner venerdì 21 giugno per quella che si preannuncia come la serata più dance del festival.

Da artista underground a icona globale, PEGGY GOU è diventata uno dei nomi più riconoscibili e riconosciuti nel mondo nella musica dance e non solo. Dj, ma anche cantante, cantautrice e produttrice, PEGGY GOU ha creato una propria filosofia grazie alla fusione di più generi e più mondi, dal design, alla moda fino alla musica elettronica e alla cultura underground che rendono i suoi brani personali eppure universali. Grande estimatrice della scena dance/house/rave degli anni ’90, PEGGY GOU si inserisce in un cartellone già incredibile per portare le sue hit sul palco di BussolaDomani ed essere protagonista della terza edizione de La Prima Estate.

Biglietti in vendita da mercoledi 13 dicembre , alle ore 11:00 su ticketone.it

PRIMO WEEKEND:

Venerdì 14 giugno | JANE’S ADDICTION – Dinosaur Jr. – Sleaford Mods + 1 tba

Sabato 15 giugno | to be announced

Domenica 16 giugno | to be announced

SECONDO WEEKEND:

Venerdì 21 giugno | PEGGY GOU + 3 tba

Sabato 22 giugno | to be announced

Domenica 23 giugno | FONTAINES D.C. – KASABIAN– Shame- Wu-Lu

A breve verranno annunciati gli altri nomi che si aggiungeranno al cartellone. I biglietti per la prima e l’ultima data de La Prima Estate sono già in vendita su TicketOne. Mercoledi 13 dicembre , alle ore 11:00, saranno in vendita anche i biglietti per ascoltare Peggy Gou nell’incredibile atmosfera del Parco BussolaDomani.