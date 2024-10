Montecatini International Short Film Festival, dal 4 al 10 novembre l’edizione 2024

Al via l’edizione 2024 del Montecatini International Short Film Festival, la più antica manifestazione d’Italia dedicata ai cortometraggi: dal 4 al 10 novembre il centro termale toscano tornerà ad essere, come da tradizione, un crocevia internazionale affollato da registi, produttori, autori ed attori da tutto il mondo.

Sette giornate con tante iniziative ad accesso gratuito e un ricco programma, allestito dal direttore artistico Marcello Zeppi, che si svolgerà tra più location (le Terme Tettuccio, il Cinema Excelsior e il Palazzo del Turismo) e coinvolgerà tutta la città di Montecatini Terme. Tra le guest star attese al festival le attrici Morena Gentile, Denny Mendez e Carlotta Parodi, il compositore e produttore musicale Ron Jones, il ballerino e coreografo Giuseppe Picone, l’attrice e doppiatrice Myriam Catania e tanti altri ancora.

Tante le novità in programma: martedì 4 novembre il festival parte con una delle sorprese di quest’anno, la sezione Film du Garage, coordinata da Stefano Faggiorini, dedicata al cinema indipendente e in particolare gli allievi delle scuole, delle accademie e delle università di cinema; uno spazio creativo e “irregolare” che ospita cortometraggi, videoclip e book trailer di autori esordienti che affrontano tematiche sociali, inclusive e contemporanee, con proiezioni, dibattiti e confronti aperti. Madrina dell’iniziativa, che prosegue fino al 10 di novembre, l’attrice e produttrice Morena Gentile.

Dal 5 al 9 novembre al Cinema Excelsior – alla presenza di autori e interpreti – partono le proiezioni ad accesso gratuito in concorso nella Selezione Ufficiale del festival, con cento cortometraggi scelti dalla giuria guidata da Olga Strada, provenienti da tutto il mondo: Francia, Argentina, Cina, India, Repubblica Ceca, Turchia, Stati Uniti, Singapore, Russia, Polonia, Germania, Corea e tanti altri, inclusa una folta selezione di autori italiani. Quest’anno alla Selezione Ufficiale si affiancano altre due nuove categorie: Bio&Stories e Cinema d’Impresa.

In programma anche rassegne cinematografiche dedicate ai tre paesi special guest di questa edizione, alla presenza dei registi e dei membri del cast: Armenia, a cura del regista Aram Manukyan, Portogallo, con la supervisione del docente dell’Università di Aveiro Antonio Costa Valente e Spagna, realizzata dal regista e docente Alfonso Palazón Meseguer, autore del cortometraggio The City moves, con la presenza a Montecatini Terme di una nutrita delegazione istituzionale della città di Molina de Segura e del Com.It.Es – Comitato degli Italiani all’Estero di Madrid, che ha prodotto il film Sotto nuovi Cieli, Storie di Donne Italiane in Spagna, presentato al festival dalle consigliere del Com.It.Es di Madrid Gabriella Lanzilli e Romina De Simone.

Nei sette giorni della manifestazione, il festival vuole essere inoltre un momento di rilancio turistico ed economico, attraverso il progetto Identità italiana nel cinema- Storie e memorie della comunità di Montecatini Terme, che vedrà il Palazzo del Turismo dal 4 al 10 novembre diventare la sede di incontri e pitching per nuove produzioni e co-produzioni fra società di produzione cinematografiche italiane ed estere, con proiezioni di film, incontri, dibattiti e la programmazione di sopralluoghi per trovare nuove location per le riprese nell’area di Montecatini Terme e della Valdinievole. Attesa a Montecatini una delegazione dell‘ENIT di Madrid accompagnata da Elena Rodriguez, e della associazione degli operatori turistici della città “Montecatini Eventi”, già presente a Madrid nel marzo di quest’anno.

Nell’ottica della promozione del territorio rientra anche la proiezione al Cinema Excelsior, mercoledì 6 novembre, del documentario Montecatini, le Terme, la Storia, diretto da Roberta Mucci. La tavola rotonda Identità del cinema italiano nel mondo (in programma nella Sala Portoghesi delle Terme Tettuccio nel pomeriggio di venerdì 8 novembre) vedrà invece due sessioni principali: quella sul cinema d’impresa a cura della regista e vicepresidente del MISFF Alessandra Moretti, e quella su cinema e territorio condotta dal critico cinematografico Armando Lostaglio.

Nell’anno del centenario dalla sua nascita non mancherà anche un omaggio a Marcello Mastroianni, mercoledì 6 novembre, in collaborazione con il Comitato “Mastroianni 100”; in programma il reading Dal Teatro al Cinema – La vita di Marcello Mastroianni, a cura di Gennaro Colangelo, e la proiezione del film Io, Marcello interpretato da Emmanuel Casaburi, con i saluti istituzionali di Alessandro Carnevali, Presidente Onorario del comitato nazionale dedicato a Marcello Mastroianni.

Il Montecatini International Short Film Festival dedicherà poi ampio spazio alle nuove generazioni, con laboratori di Cineterapia e actor coaching. Il 9 novembre al Palazzo del Turismo è in programma l’evento Pitching The Authors’ Day, con le opere prime di allievi e laureandi dell’Accademia Cinema Toscana.

Come da tradizione, la musica la farà da protagonista al festival, quest’anno con un ospite di eccezione: il compositore americano di colonne sonore Ron Jones (candidato quattro volte ai Primetime Emmy, tra le colonne sonore da lui realizzate, in oltre cinquant’anni di carriera, si ricordano quelle delle serie I Griffin, Il ritorno di Missione Impossibile e Star Trek: The Next Generation, del lungometraggio Star Wars – Il risveglio della Forza, e di tantissimi altri lavori), che l’8 novembre nella Sala Portoghesi delle Terme Tettuccio terrà una masterclass a cui saranno presenti i giovani studenti del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, di altri conservatori toscani e di scuole e accademie di musica e di cinema.

Musica protagonista anche il 7, l’8 e il 9 novembre, grazie al “Music Film Show”, con le più belle colonne sonore della storia del cinema italiano e straniero Interpretate dai cantanti e musicisti della Musikey Academy Show, fondata e diretta da Eleonora Lari.

Nella serata di sabato 9 novembre, con un evento speciale che avrà come madrina l’attrice ed ex Miss Italia Denny Mendez, saranno assegnati i premi dell’edizione 2024 del Montecatini International Short Film Festival.

In chiusura, nella giornata del 10 novembre, spazio al mondo della danza con il “Galà Danza nel Cinema” e le performance di danza itineranti nei luoghi più suggestivi di Montecatini Terme, a cura di Monica Lubinu. Ospiti speciali il ballerino e coreografo di fama internazionale Giuseppe Picone e la danzatrice e regista Anna Olkhovaya, che presenta il suo cortometraggio Evocazione Etrusca, prodotto dalla Fondazione Luigi Rovati.

LE DICHIARAZIONI

Marcello Zeppi, Direttore Artistico del Festival, commenta: «Come ogni anno, il Montecatini International Short Film sa rinnovarsi e trovare nuove strade, pur mantenendo un legame con la sua lunga tradizione. Una manifestazione sempre più interdisciplinare, che coinvolge giovani provenienti dal territorio locale, nazionale e internazionale, e che sa contaminare il linguaggio del cinema con quello della letteratura, della danza, della musica e del teatro. Ma anche un festival che ha un cuore sociale, e che da quest’anno coinvolge direttamente anche le associazioni di volontariato, parte integrante della comunità cittadina».

Luca Gori, presidente di Fondazione Caript, dichiara: «Abbiamo rinnovato il nostro sostegno al festival attraverso il bando dedicato agli eventi culturali, con cui supportiamo progetti per valorizzare i territori, contribuendo a promuoverli, e in grado allo stesso tempo di coinvolgere le comunità. Il festival internazionale del cortometraggio di Montecatini, inoltre, è un’iniziativa ormai consolidata che ogni anno ottiene una bella partecipazione di filmati che arrivano da tanti paesi del mondo».