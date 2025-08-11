Montalcino, il Cacio 24 Mesi di Caseificio dei Barbi conquista due stelle oro al Great Taste 2025  

Il Caseificio dei Barbi continua a collezionare medaglie. Dopo i successi ottenuti solo poche settimane fa al The International Cheese & Dairy Awards 2025, arriva ora la medaglia 2 stelle oro al Great Taste 2025 per il Cacio 24 mesi, eccellenza assoluta della produzione di Montalcino.

Organizzato dalla Guild of Fine Food, l’edizione di quest’anno a Londra ha registrato un record assoluto di partecipazioni: 14.340 prodotti da 110 nazioni, giudicati da oltre 500 esperti. Il riconoscimento per il cacio ilcinese, assegnato nella categoria Great Taste in Italy | www.greattasteinitaly.com – riservata ai formaggi prodotti in Italia e giudicati in una sessione di giudizio in Italia, facilitando così la partecipazione dei produttori nazionali – consacra un formaggio che, con la sua lunga stagionatura, conquista per la complessità aromatica, la consistenza compatta e il gusto profondo e persistente.

Questa nuova vittoria rafforza un palmarès eccezionale: in soli quattro anni di rinnovata attività, il Caseificio dei Barbi ha totalizzato 33 medaglie di cui 1 Grande Oro, 17 Ori (incluso quello a 2 stelle appena conquistato), 9 Argenti e 6 Bronzi nei più rinomati concorsi di settore. Una sequenza di premi che testimonia la costanza, la qualità e la dedizione dell’azienda.

“Ogni premio è una conferma della nostra filosofia: unire tradizione e qualità assoluta, valorizzando le materie prime e il territorio di Montalcino. La nuova medaglia per il Cacio 24 mesi è di nuovo un riconoscimento all’impegno quotidiano degli straordinari Salvatore Soddu e Angela Zizi che guidano il nostro Caseificio, alla tradizione casearia di Montalcino e alla qualità impareggiabile del nostro formaggio”, dichiara Stefano Cinelli Colombini della Fattoria dei Barbi di cui il Caseificio dei Barbi fa parte “Essere premiati da una giuria come quella del Great Taste è motivo di orgoglio e stimolo a proseguire senza incertezze su questa strada d’eccellenza.”

L’ampia gamma dei formaggi del Caseificio e dei vini della Fattoria dei Barbi costituiscono la base della proposta gastronomica della Taverna dei Barbi e sono sempre acquistabili sia al punto vendita di Fattoria, a Montalcino, che in una rete di negozi selezionati in Italia. Ai visitatori il Caseificio dei Barbi propone anche tour guidati e degustazioni personalizzate.

Le schede tecniche dei formaggi e il catalogo completo sono scaricabili direttamente da www.caseificiodeibarbi.it. Altrimenti è sufficiente inviare una mail a caseificio@fattoriadeibarbi.it