Mobilità, nuova organizzazione degli spazi in Piazzale Ricasoli davanti alla stazione ferroviaria

Il Comune di Lucca e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) rafforzano la collaborazione per migliorare l’accessibilità e i servizi di mobilità nell’area di Piazzale Ricasoli, di fronte alla stazione ferroviaria.

Da anni il Comune è in concessione da RFI per la porzione di piazzale compresa tra il fronte del fabbricato viaggiatori e la fontana centrale: un assetto regolato da un atto risalente al 1939. Nei mesi scorsi RFI ha avviato un confronto con l’amministrazione comunale per riattualizzare lo spirito di tale concessione, con l’obiettivo di mettere maggiormente a disposizione degli utenti della stazione servizi integrati e moderni di mobilità.

In questo contesto, anche alla luce dell’imminente conclusione dei lavori di riqualificazione del fabbricato della stazione da parte di RFI, è stata condivisa ed accordata una nuova distribuzione degli spazi del piazzale, che sarà formalizzata nelle prossime settimane e corredata da apposita planimetria.

Il nuovo assetto prevede innanzitutto una riorganizzazione dell’area centrale del piazzale, che sarà destinata ai servizi di mobilità sostenibile, con il posizionamento del bike sharing – gestito dall’azienda Lime – e con l’inserimento di stalli dedicati alle persone con disabilità. Nello stesso spazio troveranno posto anche i parcheggi “kiss and ride”, pensati per agevolare la sosta breve di chi accompagna o va a prendere i viaggiatori, rendendo più fluido e ordinato il traffico in prossimità della stazione.

Sul fronte del fabbricato viaggiatori sarà inoltre realizzata una corsia dedicata ai taxi, direttamente a ridosso del marciapiede, così da migliorare l’accesso al servizio e ridurre le interferenze con gli altri flussi di mobilità. Completerà l’intervento una nuova segnaletica di indirizzo verso la città, progettata per rendere più immediata la lettura degli spazi da parte dei visitatori, con una particolare attenzione alla valorizzazione e alla visibilità del sottopasso pedonale verso il centro storico.

“Questo intervento – dichiara l’assessore alla mobilità Remo Santini – rappresenta un passo necessario per una mobilità sempre più integrata e funzionale. La collaborazione con RFI ci consente di riorganizzare in modo più efficiente uno spazio strategico per la città, migliorando l’accoglienza dei viaggiatori e rendendo più semplici e immediati i collegamenti tra treno, taxi, biciclette e mobilità privata. È un lavoro che guarda alla sostenibilità, ma anche alla qualità dell’esperienza di chi arriva a Lucca, con particolare attenzione all’accessibilità e alla chiarezza delle informazioni”.