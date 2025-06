Pistoia, le proposte estive della Scuola Mabellini tra Centri estivi e Campus musicali

Con la fine dell’anno accademico e del mese intenso di OPEN30, non finiscono le attività alla Scuola di Musica Mabellini diretta da Massimo Caselli e gestita da Fondazione Teatri di Pistoia. A cominciare dalla partecipazione alla Festa della Musica: le porte della Villa Puccini a Scornio, sede della scuola, si apriranno giovedì 19 giugno (ore 18) per MABELLINI CLASSIC MUSIC, il concerto del Dipartimento di Musica Classica e venerdì 20 giugno (ore 18) per MABELLINI MODERN MUSIC, con il Dipartimento di Musica Moderna. Un’occasione festosa per condividere con il pubblico la passione e l’entusiasmo per la musica che si respira, tutto l’anno, alla Scuola. Tra fine giugno e luglio, la Mabellini rilancia inoltre un contenitore pieno di iniziative. Per i bambini e le famiglie, la proposta di 2 CENTRI ESTIVI dedicati alle voci, agli strumenti ad arco e alla danza e per i quali non è richiesta alcun tipo di competenza pregressa: “Voci danzanti”, un laboratorio di musica e danza attorno alle figure dei due eroi Rapunzel e Spiderman (23-27 giugno; fascia 6/8 anni) e “Voci e strumenti” (30 giugno – 11 luglio; fascia 9/13 anni), dal coro di voci bianche all’orchestra di strumenti ad arco.

“Con questa iniziativa – commenta il direttore Caselli – intendiamo offrire un’occasione di primo contatto ravvicinato e molto divertente con i linguaggi artistici della musica e della danza, capace di liberare e sperimentare la creatività di ogni bambino in coinvolgenti attività di gruppo”.

Con l’estate torna anche l’esperienza dei CAMPUS MUSICALI, 5 in programma, destinati a utenti con livello di preparazione musicale almeno di base, necessario per prendere parte alle attività che verranno proposte con repertorio originale o appositamente trascritto secondo le capacità strumentali di ogni iscritto: Percussioni africane e sudamericane (docente Davide Lenti, 23/27 giugno), Orchestra di clarinetti (docenti: Alessio Donnini, Leonardo Giuntoli, Matteo Bartoletti, 2/4 luglio), Orchestra di chitarre (docenti: Francesco Ciampalini, Gianni Landroni, Niccolò Perticone, Giulio Cecchi, Quirino Trovato, Antonio Scaramuzzino, 7/11 luglio), Orchestra Archi Junior e Senior (docente: Vittorio Caselli, 7/11 luglio junior; 14/18 luglio senior). Infine, il laboratorio per giovani cantanti lirici, aperto anche a pianisti accompagnatori e tenuto dalla docente Sabina Arru (che lo scorso anno, sempre alla Mabellini, curò con la cantante Vivica Genaux la masterclass dedicata all’opera) e da Elena Bartolozzi, per la tecnica vocale (14/18 luglio). I centri estivi e i campus saranno attivati al raggiungimento di un numero di iscritti.

“Un articolato programma di attività – conclude Caselli – che offre un’occasione originale, per grandi e piccini, per sperimentare, in modo divertente e formativo, la capacità della musica e della danza di mettere in relazione tra di loro bambini, ragazzi e adulti, con diverse competenze e provenienze formative, attraverso lezioni di insieme guidate da qualificati istruttori”

Per info su costi e modalità di adesione, è possibile consultare il sito www.teatridipistoia.it/la-scuola/ o contattare la segreteria 0573 371480 campus@mabellini.com

Sono aperte anche le iscrizioni ai corsi di musica e canto per l’anno scolastico 2025/26