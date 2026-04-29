La Italfimet apre il quarto stabilimento produttivo a Monte San Savino

Nuova tappa del percorso di sviluppo della Italfimet. L’azienda, punto di riferimento a livello internazionale per le soluzioni galvaniche, ha avviato l’attività nel suo quarto stabilimento produttivo a Monte San Savino che sarà dedicato specificatamente alla propria divisione elettronica, concretizzando un investimento strategico che consolida la presenza sul territorio e amplia ulteriormente la capacità operativa. Questo spazio è stato progettato come un vero e proprio polo ad alta tecnologia per sviluppare le componenti di elettronica e automazione destinate alla lavorazione galvanica dei metalli preziosi con l’obiettivo di rispondere con efficienza ai bisogni di settori diversificati che spaziano dall’oro alla moda.

Fondata nel 1992, l’attività della Italfimet è da sempre stata caratterizzata da un forte radicamento territoriale nel distretto industriale di Monte San Savino. Questa realtà faceva già affidamento su tre stabilimenti dove vengono condotte le attività della Plating Division per la realizzazione di prodotti chimici per la galvanica e della Plants Division per la produzione di impianti galvanotecnici, dunque la scelta è stata ora di prevedere anche una sede esclusivamente per la Electro Division specializzata nella componente elettronica. I nuovi laboratori, sviluppati su ottocento metri quadrati, saranno dedicati a studio, sviluppo, progettazione, collaudo, industrializzazione e assistenza post-vendita di raddrizzatori di corrente altamente performanti che possono essere interconnessi ai sistemi informatici e gestionali di ogni azienda per semplificare, ottimizzare ed efficientare il ciclo produttivo, con una particolare attenzione che verrà orientata anche alle più innovative soluzioni di automazione industriale in chiave 4.0 e 5.0. La rete della Italfimet è poi completata da una divisione chimica a Vicenza e dagli uffici a Dubai e Hong Kong che garantiscono capillarità nei centri di riferimento del settore, prossimità alle aziende e tempestività per ogni intervento. «Questo investimento – commenta Diego Liberatori, responsabile commerciale estero, – rappresenta un ulteriore passo nel nostro percorso di crescita. La scelta è stata di creare un polo altamente specializzato in cui innovazione, ricerca e produzione dialogano costantemente con l’obiettivo di dar seguito al nostro impegno per l’innovazione della galvanica attraverso processi sempre più efficienti, sostenibili e connessi. Il tutto, consolidando ulteriormente le nostre radici a Monte San Savino».