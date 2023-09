Mercato immobiliare in Toscana e Emilia Romagna: le migliori città dove acquistare una casa

Toscana ed Emilia-Romagna sono due regioni che, negli ultimi anni, hanno ottenuto un successo sempre più crescente, in virtù della grande offerta culturale, territoriale e cittadina di queste due regioni. Per questo motivo, tantissime persone valutano di trasferirsi all’interno di regioni che saranno in grado di donare la migliore tranquillità possibile, oltre che un insieme di attrazioni e possibilità di vita. Ma qual è la situazione immobiliare all’interno di Toscana ed Emilia-Romagna? Di seguito, per ottenere una panoramica più precisa in merito, si indicano alcune delle migliori città dove acquistare una casa o dove scegliere di vivere in affitto.

Le migliori città della Toscana dove acquistare una casa

La panoramica generale delle migliori e città dove vivere nelle succitate regioni parte proprio con la Toscana. La regione in questione, considerando anche i paesi e le zone rurali in cui vivere è molto più semplice, presenta un costo medio di acquisto pari a 2500 € per metro quadro mentre, quanto all’affitto, bisognerà permettersi almeno 14,60 € da sostenere per metro quadro di un’abitazione. Relativamente al discorso cittadino, di sicuro una delle realtà più importanti da prendere in esame è la città di Firenze che, diversamente da quanto si possa credere, non è così inaccessibile, con un costo medio di acquisto pari a 3143 € per metro quadro e di affitto che sfiora i 17 € per metro quadro all’interno della città di Dante.

Tra le zone più interessanti in cui vivere e c’è sicuramente quella di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo e di Castelfiorentino. Tra le città da valutare per vivere in Toscana c’è anche Livorno, in cui la condizione immobiliare è notevolmente differente rispetto a quanto si osserva a Firenze. La vendita media di una casa ha il valore di 2300 € per metro quadro mentre, quanto all’affitto, bisognerà sostenere un prezzo di circa 11,20 € per metro quadro. Tra le zone consigliate, si citano Collesalvetti, Capraia e Campo nell’Elba. Ultima città che potrebbe essere presa in considerazione, anche a proposito del valore immobiliare, è Grosseto, in cui il prezzo medio per l’acquisto di una casa si aggira intorno ai 2700 € per metro quadro, mentre per l’affitto si sale fino al 18,91 € per metro quadrato di appartamento.tra le zone consigliate, quella di Campagnatico e Capalbio.

Le migliori città dell’Emilia-Romagna dove acquistare una casa

Dopo aver valutato quali siano le condizioni della Toscana, si può fare lo stesso anche con l’Emilia-Romagna, una regione in cui attualmente per acquistare una casa bisognerà spendere 1920 € per metro quadro di appartamento mentre, relativamente all’affitto, il prezzo medio è di 13 € per metro quadrato. La panoramica delle città non può che partire da Bologna, il capoluogo regionale in cui, per molti studenti, le condizioni sono peggiorate nel corso degli anni ma in cui è ancora possibile vivere, rispetto ad altre città del Nord Italia, con un costo di 2445 € per metro quadro di appartamento, qualora voglia essere acquistato, e di 16,27 € nel caso in cui ci si affidi alla soluzione dell’affitto.

La panoramica delle città in Emilia-Romagna prosegue con Modena, in cui si osserva una tendenza di prezzi e di zone sicuramente più interessante: la vendita case modena, infatti, suggerisce un valore di 1627 € per metro quadro, nel caso di acquisto, e di 10,90 € per metro quadro se si vuole affittare un appartamento in zone come Campogalliano, Castelfranco Emilia o Carpi, nei pressi della città. Si tratta sicuramente di una soluzione che, per tutti coloro che non riescono a vivere nelle condizioni del capoluogo, permetterà di tenere le principali città vicine e di vivere in un ambiente comodo e tranquillo.