Lucca, film di Greenaway: lunedì primo ciak, modifiche alla viabilità in centro

E’ previsto per lunedì 25 marzo, dopo lo slittamento di qualche giorno dovuto a motivi tecnici, il primo, attesissimo ciak del film internazionale di Peter Greenaway, che dopo settimane di sopralluoghi e pre-produzione entra ora nella fase più strettamente operativa con le riprese che coinvolgeranno gran parte del centro storico.

Nel piano condiviso dalla produzione con l’amministrazione comunale, che si svilupperà fino al mese di maggio, sono molte le location selezionate per quello che rappresenta, a tutti gli effetti, il progetto cinematografico più grande nella storia della città. Le riprese si svolgeranno interamente in centro storico ed i principali set, come già annunciato, saranno:

Torre Guinigi, via Sant’Andrea, via del Fosso, via della Zecca, piazza San Francesco, Cattedrale di San Martino, via Cenami, baluardo santa croce, baluardo e sotterraneo San Martino, piazza san Michele, piazza san Frediano, via Beccheria, Corte del Biancone (piazzetta del Libro), Daris Libri in via del Gallo, piazza Antelminelli, via del Battistero, via Santa Giustina, via San Giorgio, Atellier Ricci, piazza Anfiteatro, piazza San Salvatore.

Per consentire il regolare svolgimento delle riprese, saranno previste temporanee modifiche alla viabilità ed al traffico, che l’amministrazione comunale intende comunicare tempestivamente ai cittadini.

L’ordinanza comunale per ridurre i disagi autorizza la sosta gratuita per i residenti negli stalli blu (a parcometro), nonché l’uscita da altri varchi e la deviazione del TPL.

Nei primi giorni di riprese sono inoltre previsti nel dettaglio questi provvedimenti secondo il seguente piano:

Bar Pinelli – Via Beccheria 28 + Mercatino del Libro – Corte del Biancone

Riprese Lunedì 25 marzo – (orario riprese: 08:00-18:00)

Il giorno 23/03/2024 con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00 (preparazione)

divieto di sosta in piazza San Giusto per nr. 4 stalli di sosta

divieto di sosta con rimozione forzata in via Beccheria da intersezione via Pescheria a intersezione Piazza Napoleone

Il giorno 25/03/2024 con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00 (riprese)

divieto di sosta con rimozione forzata in via Beccheria da intersezione via Pescheria a intersezione Piazza Napoleone

Il giorno 25/03/2024 con decorrenza dalle ore 07:00 alle ore 19:00 (riprese)

controllo del flusso pedonale in modalità stop and go in via Beccheria da intersezione via Pescheria a intersezione Piazza Napoleone

divieto di transito a tutti i veicoli, escluso veicoli manifestazione, in via Beccheria da intersezione via Pescheria a intersezione Piazza Napoleone

Il giorno 26/03/2024 con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00 (ripristino)

divieto di sosta con rimozione forzata in piazza San Giusto per nr. 4 stalli di sosta

Palazzo Giustiniani)- Via Santa Giustina 21

Riprese Martedì 26 marzo – (orario riprese: 17:00-24.00)

Il giorno 21/03/2024 con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00 (preparazione)

divieto di sosta con rimozione forzata in via Santa Giustina da n.c. 19 a n.c. 23 inclusi velocipedi e ciclomotori ambo i lati

Il giorno 22/03/2024 con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00 (preparazione)

divieto di sosta con rimozione forzata in via Santa Giustina da n.c. 19 a n.c. 23 inclusi velocipedi e ciclomotori ambo i lati

Il giorno 23/03/2024 con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00 (riprese)

divieto di sosta con rimozione forzata in via Santa Giustina da n.c. 19 a n.c. 23 inclusi velocipedi e ciclomotori

Il giorno 25/03/2024 con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00 (preparazione)

divieto di sosta con rimozione forzata in via Santa Giustina da n.c. 19 a n.c. 23 inclusi velocipedi e ciclomotori

Il giorno 26/03/2024 con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00 (riprese)

divieto di sosta con rimozione forzata in via Santa Giustina da intersezione via del Loreto a intersezione via della Colombaia / via Burlamacchi inclusi velocipedi e ciclomotori ambo i lati

controllo del flusso pedonale in modalità stop & go in via Santa Giustina da intersezione via del Loreto a intersezione via della Colombaia

divieto di sosta con rimozione forzata in via Burlamacchi da intersezione via Santa Giustina a intersezione piazza San Romano

divieto di sosta con rimozione forzata in piazza San Romano per nr. 20 stalli di sosta

Il giorno 26/03/2024 con decorrenza dalle ore 15:00 alle ore 01:00 del giorno 27/03/2024

divieto di transito a tutti i veicoli, escluso manifestazione, in via Burlamacchi da intersezione via Santa Giustina a intersezione piazza San Romano

divieto di transito a tutti i veicoli, escluso veicoli manifestazione, in via Santa Giustina da intersezione via del Loreto a intersezione via della colombaia

Palazzo Giustiniani , Via Santa Giustina 21 + Via San Giorgio

Mercoledì 27 marzo – (orario riprese: 17:00-24:00)

Il giorno 27/03/2024 con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00 (riprese)

divieto di sosta con rimozione forzata in via Santa Giustina da intersezione via del Loreto a intersezione via della Colombaia / via Burlamacchi inclusi velocipedi e ciclomotori ambo i lati

divieto di sosta con rimozione forzata in piazza San Matteo intera area

divieto di sosta con rimozione forzata in piazza San Salvatore

divieto di sosta con rimozione forzata in piazza del Palazzo Dipinto intera area

divieto di sosta con rimozione forzata in piazza San Romano per nr. 20 stalli di sosta

divieto di sosta con rimozione forzata in via Burlamacchi da intersezione via Santa Giustina a intersezione piazza San Romano

divieto di sosta con rimozione forzata in via San Giorgio da intersezione via Fillungo a intersezione via della Stufa ambo i lati