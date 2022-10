LUCCA – Al via il Censimento Permanente Istat, 2.700 famiglie coinvolte nell’indagine della popolazione e delle abitazioni Rispondere è un obbligo di legge, il Centro comunale di rilevazione in via San Paolino è a disposizione dei cittadini

Al via anche sul territorio del comune di Lucca la nuova edizione del Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni condotta dall’Istituto Nazionale di Statistica (Istat). Da oggi e fino al 22 dicembre circa 2.700 famiglie residenti sul territorio comunale saranno direttamente coinvolte in due diverse indagini: una servirà a rilevare tutte le persone e le abitazioni delle aree da censire, l’altra servirà ad acquisire informazioni per la produzione di statistiche demografiche e socio economiche della popolazione.

Durante questo periodo le famiglie campione potranno ricevere a casa la visita di uno dei rilevatori incaricati dal Comune per svolgere l’intervista: l’incaricato sarà regolarmente munito del cartellino autorizzativo dell’Istat con il timbro del Comune di Lucca. Qualora la famiglia preferisse effettuare la compilazione del questionario in Comune, potrà rivolgersi al Centro comunale di rilevazione (Ccr), che metterà a disposizione una postazione con accesso ad internet per effettuare la compilazione in modo autonomo, oppure potrà rispondere all’intervista condotta da un operatore comunale. Infine, soltanto per la prima indagine sarà possibile redigere autonomamente il questionario online, nel periodo dal 3 ottobre al 12 dicembre, utilizzando le credenziali contenute nella specifica lettera informativa ricevuta da Istat.

Il Centro comunale di rilevazione-Ccr è attivo a partire da oggi (lunedì 3 ottobre) in via San Paolino, con orario dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 e 14.30-17.00: per recarvisi è necessario concordare telefonicamente un appuntamento allo 0583-442986 o inviare la richiesta a censpop@comune.lucca.it.

L’amministrazione comunale ricorda che il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni è previsto sia dal Programma statistico nazionale che dal Regolamento europeo: partecipare al censimento è un obbligo di legge, ma soprattutto un’opportunità per contribuire alla buona riuscita della rilevazione, nell’interesse proprio e di tutta la collettività. Le informazioni raccolte saranno trattate nel rispetto della normativa in materia di tutela del segreto statistico e di protezione dei dati personali.

Per avere ulteriori informazioni in merito al censimento è possibile consultare il sito https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni o telefonare al numero verde Istat 800.188.802, attivo tutti i giorni fino al 22 dicembre, compreso sabato e domenica, dalle ore 9.00 alle ore 21.00.