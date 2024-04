Grosseto, tutto pronto per Branzino The Challenge 2024

Tutto pronto per il debutto ufficiale della 7ᵃ edizione di Branzino the Challenge la più importante manifestazione a livello europeo, con le esche artificiali, specificatamente dedicata alla spigola che si pratica in kayak. Edizione davvero speciale quella di quest’anno che vede la partecipazione di ben 163 concorrenti, un record europeo per una manifestazione sportiva da kayak, provenienti da otto Nazioni: Italia, Francia, Spagna, Regno Unito, Isole Canarie, Bulgaria, Svizzera e Grecia che si contenderanno un trofeo a dir poco esclusivo. La gara Branzino the Challenge patrocinata dall’Amministrazione comunale di Orbetello, organizzata da Insidefishing, si svolgerà presso l’area del Circolo Canottieri di Orbetello, la struttura di accoglienza: il Branzino Center, consentirà lo svolgimento di tutte le attività legate alla manifestazione. Le fasi salienti della gara saranno trasmesse in diretta streaming da BranzinoLive sulla pagina Facebook di Branzino the Challenge. Cinque le puntate in diretta streaming con le interviste ai concorrenti e i contributi sulle novità legate alla pesca, portate ad Orbetello dalle aziende di settore. Contestualmente all’evento si svolgeranno alcuni workshop, tenuti da conosciuti e apprezzati esperti di pesca sportiva. Presentazione ufficiale venerdì 03 maggio in diretta streaming, alla trasmissione prenderanno parte oltre al presidente dell’Associazione Insidefishing Silvio Smania, i campioni individuali, i team impalmati delle passate edizioni e nomi di spicco nel mondo della pesca sportiva. Al Branzino Center anche uno spazio dedicato all’enogastronomia con la possibilità di degustare le specialità locali grazie alla collaborazione con Welcome Maremma. L’ingresso al Branzino Center e, la partecipazione alle attività parallele alla gara, sono liberi e gratuiti. Quarantadue i partner commerciali ad affiancare Branzino the Challenge che vanta la partnership di prestigiosi brand del settore come: Tubertini, Old Captain, Bolsena Yachting, Trabucco, Cogitech, Garmin, Pro Tackles-Molix, Pure Fishing, NRS, Jack Fin, Salt Water Italy, Salmotrutta TS e Ozone Kayak. Branzino The Challenge entrerà nel vivo sabato mattina alle 7.00, dagli alaggi nell’area del Circolo Canottieri di Orbetello, in prossimità della struttura di accoglienza entreranno in acqua i 163 coloratissimi kayakeros, pronti a sfidarsi al meglio delle cinque catture, della prima giornata di gara. Fischio d’inizio dal centro della Laguna alle ore 8.00 in punto.

Info: www.branzinothechallenge.com

oppure pagina Fb: Branzino the Challenge