Lucca entra nella rete nazionale di Openstage: nuove postazioni per la musica e l’arte di strada

Il Comune di Lucca avvia una nuova collaborazione con Openstage, la piattaforma innovativa che promuove la cultura, la creatività giovanile e il talento emergente attraverso l’attivazione di postazioni dedicate alla musica e all’arte di strada. Un progetto che unisce tecnologia, inclusività e partecipazione, portando anche Lucca all’interno di una rete nazionale già attiva in oltre 30 città, tra cui Milano, Verona, Roma e fino a Jerez de la Frontera e Lisbona.

L’iniziativa è frutto di un’azione amministrativa trasversale e integrata, coordinata dall’assessore Paola Granucci, che ha saputo mettere in sinergia le deleghe a commercio, decoro e innovazione. Il risultato è un progetto capace di generare nuove opportunità per artisti e cittadini, valorizzare gli spazi urbani e contribuire alla costruzione di una città più dinamica, creativa e accogliente.

Le nuove postazioni Openstage saranno collocate in punti strategici del centro storico, offrendo ad artisti locali e non la possibilità di prenotare la propria esibizione tramite app o web app in modo semplice, sicuro e regolare. Sarà così possibile animare le piazze con performance libere, dando spazio alla musica e all’arte in tutte le sue forme, nel pieno rispetto delle regole e del contesto urbano.

Il progetto sarà ufficialmente lanciato sabato 3 maggio nel pomeriggio con un evento speciale nel centro storico: un appuntamento sorprendente e inaspettato, pensato per la cittadinanza, il cui contenuto resterà segreto fino all’ultimo. Un invito a lasciarsi sorprendere dalla bellezza dell’arte che irrompe nella quotidianità.

“Questo progetto rappresenta una nuova visione della città, dove il decoro urbano si intreccia con la vitalità del commercio e l’energia dell’innovazione”, dichiara l’assessore Paola Granucci. “Con Openstage diamo voce a chi ha qualcosa da esprimere, offrendo ai giovani artisti la possibilità di esibirsi, crescere e costruire una comunità viva e aperta. È una sfida che raccogliamo con entusiasmo, certi che Lucca saprà accoglierla nel migliore dei modi.”

“Lucca rappresenta una tappa importante per Openstage, una città con una forte tradizione musicale e una sensibilità artistica diffusa”, afferma Stefano Frosi, fondatore di Openstage. “Il nostro obiettivo è creare un ecosistema nazionale che valorizzi i talenti emergenti e offra loro opportunità concrete per esprimersi liberamente e in sicurezza, creando un dialogo diretto con il pubblico e con le città.”

Per prenotare una postazione Openstage sarà sufficiente a partire dalle prossime settimane scaricare l’app (https://theopenstage.it) o accedere alla web app (https://web.theopenstage.it), registrarsi e scegliere il luogo e l’orario preferito.