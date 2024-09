Arezzo, un raduno di supercar da tutta Italia alla scoperta del territorio

Un tour delle bellezze paesaggistiche aretine al volante di supercar e auto sportive. Domenica 29 settembre è in programma la seconda edizione di Tuscany Exclusive che, patrocinato dal Comune di Monte San Savino, rinnoverà un evento volto ad abbinare la passione per i motori e la promozione del territorio, dando seguito a un format avviato nel 2023 con la presenza di quasi duecento iscritti da tutta la penisola. La volontà è di proporre un’esperienza tra panorami, arte e sapori con una suggestiva sfilata di auto ad alte prestazioni sportive che, da Arezzo, accompagnerà verso le colline della Valdichiana e del Chianti, per terminare poi a Monte San Savino con il pranzo conviviale, con l’esposizione dei veicoli e con una visita guidata ai monumenti del centro storico.

Tuscany Exclusive è stato organizzato dalla MWD, centro servizi per auto in via Rossi accanto alla sede di Graziella Holding, e sarà aperto sabato 28 settembre da un primo momento di ritrovo in città che troverà il proprio cuore in una cena di benvenuto al Bambù Club con musica e animazione. Nel parcheggio del nuovo locale in via Simone Martini, inoltre, sarà possibile assistere a una mostra di auto sportive allestita con la collaborazione di Peragnoli Scar e International Motors. I motori romberanno poi il giorno successivo quando, dalle 9.00, è previsto il ritrovo da MWD con la consegna dei bag di benvenuto e la colazione offerta dal bar Gavabaccio che anticiperanno la partenza del tour tra le colline aretine e senesi, arrivando fino al centro storico di Monte San Savino che sarà eccezionalmente chiuso al traffico per permettere la sfilata delle supercar. Tutte le auto verranno poi parcheggiate tra le 13.00 e le 16.30 lungo il corso e nelle piazze della città per offrire un suggestivo colpo d’occhio a cittadini e turisti, mentre per i partecipanti sarà previsto un pranzo a base di specialità della tradizione locale ai ristoranti Il Cassero e La Terrasse. La conclusione di Tuscany Exclusive sarà anticipata da un tour guidato tra le bellezze artistiche e architettoniche di Monte San Savino che anticiperà i saluti e l’arrivederci al 2025. Le iscrizioni per l’evento sono ancora aperte; per partecipare o per ricevere ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina Instagram di MWD. «La passione per i motori – spiega Matteo Maritan, fondatore di MWD e organizzatore dell’evento con Shaun Gori e con il gruppo storico Le Molle, – sarà il collante per aggregare automobilisti di tutta Italia e per promuovere la conoscenza del nostro territorio. Attendiamo oltre duecento iscritti da ogni angolo della penisola che arriveranno ad Arezzo al volante di supercar, auto storiche derivate dalle corse e auto sportive, dando vita a un suggestivo spettacolo con veicoli e marche di diversi periodi. Un ringraziamento particolare va a Gianni Bennati, sindaco di Monte San Savino, per il sostegno alle finalità di Tuscany Exclusive e alle tante realtà con cui abbiamo fatto rete per promuovere questa manifestazione».