In crescita i mutui immobiliari, i giovani sono i maggiori richiedenti

I primi 6 mesi del 2025 hanno evidenziato il desiderio crescente degli italiani di acquistare casa, come dimostra l’aumento della domanda di mutui immobiliari, soprattutto tra i giovani. I picchi si sono registrati a gennaio e aprile del 2025, rispettivamente + 26,8% e 25,8%. In totale nel primo semestre del 2025 la domanda dei mutui è cresciuta del 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Come dimostrato dall’analisi del Barometro CRIF, questi dati sono stati influenzati positivamente dalle surroghe, che sono aumentate del 63,2% nel primo trimestre del 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024, favorite anche dalla riduzione dei tassi.

La situazione è stata analizzata e commentata da Simone Capecchi, Executive Director di CRIF, il quale ha sottolineato che le famiglie, pur non potendo contare su un potere d’acquisto particolarmente solido, fanno sempre più ricorso al credito per finanziare progetti di vita.

Le banche invece sono orientate a mantenere un atteggiamento prudente, privilegiando principalmente la sostenibilità del credito e il controllo del rischio. Un ruolo importante lo hanno giocato anche le politiche monetarie meno stringenti della BCE, che hanno fatto calare i tassi di interesse, diffondendo un senso di maggiore fiducia tra le famiglie italiane.

Secondo l’analisi di Capecchi, si prevede una maggiore stabilizzazione della qualità del credito, con tassi di default che dovrebbero restare bassi. Benché ci siano forti tensioni geopolitiche ed economiche nel mondo, i mutui a tasso fisso, l’indebitamento familiare contenuto e la presenza di riserve di liquidità sono elementi che fanno ben sperare per il futuro.

Un altro fattore che ha influito positivamente su questo trend, è la possibilità di personalizzare i mutui. Le famiglie possono scegliere i mutui più adatti alle loro necessità e alle loro tasche e, per farlo, possono rivolgersi a professionisti del settore. Per esempio sul portale youFin.it è possibile richiedere la consulenza di esperti per trovare il mutuo perfetto in base alle proprie esigenze e ai propri obiettivi finanziari. Ogni famiglia può decidere entro quanto tempo ripagare il mutuo e l’importo delle rate, rendendole quanto più sostenibili possibile.

Ritornando ai numeri del Barometro CRIF, nel primo trimestre del 2025 il 60% delle richieste di mutuo è compreso tra importi che vanno da 100.000 a 300.000 euro. Il 41,6% delle richieste totali è rappresentato da persone con un’età tra i 25 e i 30 anni. Ben 9 richieste su 10 prevedono piani di rimborso superiori ai 15 anni, a dimostrazione del fatto che le famiglie preferiscono pagare su un lasso di tempo più alto a rate più contenute.

Sono principalmente i giovani che chiedono i mutui. Le fasce tra i 25 e i 34 anni e tra i 35 e i 44 anni rappresentano infatti il 62,9% dei richiedenti. A seguire troviamo le fasce di età tra i 45 e i 54 anni, che rappresentano il 22%. Infine ci sono gli over 55, che invece rappresentano il 9,7%.