Il Casentino si mette in scena contro le dipendenze con Diventare INdipendenti

Riscoprire la propria autonomia, la capacità di scegliere e di agire consapevolmente: è questo il cuore del progetto “Diventare INdipendenti”, che dall’11 al 15 novembre animerà il Casentino con un festival diffuso dedicato al tema delle dipendenze. Un calendario di spettacoli teatrali, testimonianze e incontri nei comuni di Rassina, Bibbiena, Stia, Soci e Poppi, per raccontare e condividere esperienze di fragilità, ma anche di rinascita e libertà.

L’iniziativa, promossa dal Ser.D. del Casentino della Asl Toscana sud est con il sostegno della Regione Toscana nell’ambito delle azioni di contrasto al gioco d’azzardo patologico, nasce dalla collaborazione tra la Cooperativa L’Albero e la Rua, la compagnia teatrale NATA Teatro e i Comuni del Casentino. Attraverso linguaggi artistici e momenti di confronto, il progetto mira a sensibilizzare la comunità sui rischi legati al gioco d’azzardo e alle dipendenze — non solo da sostanze, ma anche comportamentali — promuovendo percorsi di prevenzione, consapevolezza e partecipazione.A rafforzare questa azione è il lavoro degli operatori di strada, impegnati in questi giorni in attività di ascolto, informazione e dialogo diretto con la popolazione, per diffondere una cultura della prevenzione e avvicinare i cittadini ai servizi territoriali.

“Con Diventare INdipendenti – sottolinea Antonio Maida, psichiatra in servizio al Ser.D del Casentino – vogliamo rafforzare un percorso che parte dal territorio e con il territorio, grazie al lavoro in sinergia con la Zona Distretto del Casentino. Le dipendenze, in tutte le loro forme, si affrontano non solo con i servizi sanitari, ma anche costruendo una rete di relazioni, ascolto e fiducia. Il festival è un modo per parlare di fragilità, ma anche di risorse: la cultura e il teatro diventano strumenti di prevenzione, di confronto e di comunità. L’obiettivo è accompagnare le persone verso scelte consapevoli, favorendo l’emersione del disagio e l’avvicinamento ai servizi quando necessario.”

Il programma propone cinque appuntamenti, tutti a ingresso gratuito, che si terranno in diverse località del Casentino:

Martedì 11 novembre – Rassina, Cooperativa L’Albero e la Rua: Una sola entrata, una sola uscita

Mercoledì 12 novembre – Bibbiena, Teatro Dovizi: Vuoti a perdere / Confidenze alla bottiglia

Giovedì 13 novembre – Stia, Teatro Comunale: Reading de Gli ultimi giorni di Pompeo

Venerdì 14 novembre – Soci, Auditorium Berrettarossa: L’evasione di Chet

Sabato 15 novembre – Poppi, Spazio C.U.R.A.: Tunnel – Prima Nazionale

Cinque serate per riflettere, emozionarsi e scegliere di “diventare indipendenti”, in un percorso che unisce arte, comunità e prevenzione.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito

Info e prenotazioni: 379 142 5201

Numero Verde Gioco d’Azzardo: 800 88 15 15