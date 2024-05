Grosseto, la Zona Distretto Colline dell’Albegna aderisce al progetto Scegliere di rimanere a casa

Favorire la permanenza del paziente a casa e migliorare così le sue condizioni di vita. Il progetto “Scegliere di rimanere a casa”, finanziato con il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027, che coinvolge la Zona Distretto Colline dell’Albegna, ha come obiettivo il sostegno allo sviluppo di un sistema di assistenza domiciliare capace di affrontare le necessità della persona nei contesti dell’assistenza sanitaria e familiare, e rispondere in modo adeguato ai bisogni di cura del paziente favorendo il più a lungo possibile la permanenza al domicilio e promuovendo un migliore decorso.

“Scegliere di rimanere a casa” è un percorso che prevede la realizzazione dei seguenti tappe

1. “Servizi di continuità assistenziale ospedale-territorio” che prevede il finanziamento per cure e assistenza domiciliare a favore di persone anziane con più di 65 anni con limitazione temporanea dell’autonomia o a rischio di non autosufficienza, e di persone con disabilità grave

2. “Percorsi per la cura ed il sostegno familiare di persone affette da demenza” che prevede il finanziamento di prestazioni di assistenza a favore di persone con demenza residenti in Toscana

3. “Ampliamento del servizio di assistenza domiciliare” che prevede l’erogazione di un contributo mensile per l’assistente familiare (regolarmente assunto con contratto di almeno 26 ore settimanali) con l’obiettivo di ridurre i costi a carico dell’assistito e delle famiglie coinvolte e quindi favorire il più a lungo possibile le cure e l’assitenza a domicilio

4. “Servizi domiciliari di carattere socio-assistenziale per minori con disabilità” che prevede il finanziamento di prestazioni di carattere socio-assistenziale e socio-educativo a favore di minori con disabilità certificata (Legge 104/1992) residenti in Toscana

Per partecipare prendere visione del bando all’indirizzo qui sotto:

Per informazioni, contattare 0564 869367 o 0564 869404