Università di Siena, prorogate le iscrizioni ai corsi di laurea magistrale non ad accesso programmato

È stata prorogata fino al 29 febbraio 2024 la scadenza per iscriversi al primo anno dei corsi delle lauree magistrali non ad accesso programmato dell’Università di Siena. La nuova scadenza per la presentazione della richiesta di valutazione dei requisiti curriculari necessari all’iscrizione è il 23 febbraio 2024. Mentre la scadenza per effettuare l’iscrizione e il pagamento della prima e della seconda rata dei contributi universitari è il 29 febbraio. La domanda di valutazione può essere presentata tramite la segreteria online: segreteriaonline.unisi.it.

Ad Arezzo è possibile seguire i corsi di laurea magistrale non ad accesso programmato in Lingue per l’impresa e lo sviluppo, Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni, Storia e filosofia. Mentre a San Giovanni Valdarno è possibile seguire il corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie geologiche.

Tutte le informazioni sono consultabili nella pagina web dedicata alle iscrizioni: www.unisi.it/iscrizioni e sul portale orientarsi.unisi.it.