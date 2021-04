GROSSETO – Le creme viso alla bava di lumaca “Made in Maremma” in vendita al Conad AureliaAntica

Le creme alla bava di lumaca sono un concentrato di benessere per la pelle. Alla parafarmacia del Conad Aurelia Antica di Grosseto sono in vendita la crema viso, l’elisir viso in gel, la bava spray, la crema multivitaminica viso, il siero viso e l’arnica, realizzate con bava di lumaca “made in Maremma”, proveniente dall’allevamento Poderi di Montemerano di Andrea Pepi, nel comune di Manciano.

“La provincia di Grosseto è una continua scoperta di esperienze imprenditoriali originali e sostenibili che aggiungono valore al territorio rispettandone la forte vocazione ambientale – spiega Paolo degli Innocenti, presidente e socio di Clodia Commerciale srl, la società proprietaria dei negozi Conad di Grosseto – la nostra ricerca ci ha consentito di entrare in contatto con molte di queste aziende di altissimo valore che nei supermercato Conad di Grosseto trovano un importante spazio a loro dedicato. L’obiettivo è duplice: da un lato offrire ai clienti del supermercato la possibilità di entrare in contatto con queste aziende e di conoscere i loro prodotti, dall’altro sostenere l’economia locale.”

L’azienda agricola I Poderi di Montemerano nasce come maneggio di cavalli, poi sviluppa l’agriturismo e da circa 8 anni pratica l’elicicoltura. L’allevamento di lumache, realizzato rigorosamente con metodi “cruelty free” rispettosi delle chiocciole, si estende su 20mila metri quadrati. É un allevamento a ciclo naturale completo. Le lumache vivono allo stato brado e sono alimentate esclusivamente con le verdure di stagione che vengono seminate direttamente sui terreni e coltivate in modo naturale, senza trattamenti chimici. La posizione geografica dell’allevamento e il clima mite ne fanno un gioiello in ambito nazionale, con il riconoscimento dei Poderi di Montemerano come azienda leader per i sistemi innovativi utilizzati, che rispettano l’animale e per la qualità dei prodotti realizzati.

L’estrazione della bava avviene con l’innovativo macchinario “MullerOne” per somministrazione di acqua ozonizzata, che garantisce il benessere del mollusco e l’alta qualità chimica e organolettica del prodotto estratto. L’ozono permette l’immediata sanificazione della bava mantenendo alte percentuali di mucopolisaccaridi e proteine e quindi garantendo una maggiore efficacia antinfiammatoria, lenitiva e ristrutturante.

“Nella bava di lumaca si trovano naturalmente le principali molecole utilizzate in cosmesi per i trattamenti di bellezza della pelle – sottolinea Andrea Pepi, titolare dell’allevamento e grande esperto di elicicoltura – dall’acido glicolico, al collagene, elastina, vitamine A, C, E, B1 e B6; allantoina, acido latico, enzimi, peptidi proteine, mucopolisaccardi. Una crema a base di lumaca ha un’azione rigenerante dei tessuti, leviga la pelle, la rende elastica, la protegge dagli agenti atmosferici e svolte un’azione antiage. Con la sua complessa composizione di sostanze attive la bava di lumaca è un ingrediente cosmetico unico non replicabile in laboratorio e totalmente naturale.”