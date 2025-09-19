Grosseto, Bramerini (Cna): “Inserire fondi per Tirrenica in Finanziaria, serve azione coesa di territorio, Regione e Governo”

“La madre di tutte le battaglie resta quella per il Corridoio Tirrenico. È un’infrastruttura che non serve solo a Grosseto o a Livorno: serve all’Italia. Finché la raccontiamo come una questione locale rischiamo di sottovalutarla. E senza infrastrutture non attrarremo investimenti per il manifatturiero, il comparto che oggi soffre di più nella nostra provincia”.

A dirlo è stata Anna Rita Bramerini, direttrice di Cna Grosseto, durante la quarta puntata di “Battaglia Elettorale”, il podcast di Galli Torrini Comunicazione e Public Affairs sulle elezioni regionali toscane, condotto dal direttore editoriale Paolo Ceccarelli e disponibile su Spotify.

“Dopo anni di discussioni sul tracciato della Tirrenica – ha spiegato Bramerini – finalmente il territorio ha raggiunto un’intesa: non un’autostrada, ma una messa in sicurezza dell’arteria esistente. Alcuni lotti sono stati approvati definitivamente, c’è un commissario nominato, ci sono le condizioni amministrative. Manca il finanziamento. Serve un’azione coesa, dal territorio alla Regione fino al Governo, per inserire già dalla prossima Finanziaria le risorse per avviare almeno i lotti cantierabili”.

La direttrice di Cna ha richiamato il legame tra infrastrutture e sviluppo economico: “Il Grossetano ha fame di lavoro, ma chi investirebbe senza garanzie infrastrutturali? Oggi siamo vicini a porti e aeroporti strategici – ha detto Bramerini – ma di fatto restiamo isolati. Collegare Grosseto al resto d’Europa significa attrarre imprese sostenibili, attente all’ambiente e in grado di creare lavoro buono”.

Bramerini ha ricordato anche le altre priorità per il territorio: “Agricoltura e turismo sono i due asset principali, con criticità e potenzialità, e l’artigianato resiste. Ma senza una base manifatturiera, la nostra economia resta fragile e stagionale”.

La puntata di “Battaglia elettorale” ha ospitato anche il commento di Alfredo Faetti, direttore di TV9 TeleMaremma: “Il Grossetano continua a soffrire i suoi problemi cronici: assenza di infrastrutture, complessità di un territorio vasto e scarsamente abitato, con aree variegate e poco collegate. Difficoltà che attendono risposte da una Regione spesso distratta, che considera la Maremma soltanto un ‘bel giardino’. Il futuro politico di questa provincia – ha concluso Faetti – passa dalle elezioni del 12 e 13 ottobre, ma quello del governo del territorio dai prossimi cinque anni, sperando in una maggiore attenzione”.

La quarta puntata di “Toscana 2025 – Battaglia Elettorale” è disponibile su Spotify a partire da oggi 18 settembre (https://bit.ly/42CWzoZ).