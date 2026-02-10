Pistoia, Federico Buffa porta a teatro la leggenda mondiale del basket Kobe Bryant

Federico Buffa, tra i più grandi storyteller sportivi in Italia, torna in scena nella stagione teatrale 2026 con lo spettacolo dedicato alla leggenda del basket mondiale Kobe Bryant, OTTO INFINITO – Vita e morte di un Mamba. Riprende il suo viaggio nei teatri più prestigiosi d’Italia, facendo tappa in numerose piazze nelle principali basketball cities del paese ed arrivando sul palco del Teatro Manzoni di Pistoia, in prima regionale, giovedì 12 febbraio (ore 20.45) nella sezione “Altri eventi” delle Stagioni dei Teatri di Pistoia, dopo il successo della sua Milonga del Fútbol.

Uno spettacolo che assume per Pistoia un valore particolare, in virtù del profondo legame che ha legato Kobe Bryant (prematuramente scomparso nel 2020) alla città e anche al paese di Cireglio, dove visse alcuni anni da piccolo, dal 1987 al 1989, quando il padre Joe, anch’esso cestista, giocava con la maglia della squadra di pallacanestro, l’Olimpia Pistoia.

Prodotto da Imarts per la regia di Maria Elisabetta Marelli, OTTO INFINITO è un racconto teatrale che ripercorre la vita e l’eredità della leggenda mondiale del basket Kobe Bryant: la sua ossessione per il successo, la sete di conoscenza e la capacità di ispirare generazioni. Un viaggio narrativo coinvolgente, ricco di aneddoti e spunti di riflessione.

Con questo spettacolo Federico Buffa torna a teatro con la sua grande passione, il basket, esplorando la condizione umana attraverso tematiche come i sogni, la lotta interiore e il desiderio di superare i propri limiti. Un omaggio a un campione, una riflessione sui valori universali, alla ricerca di un significato che va oltre il successo sportivo. Nel raccontare la vita di Kobe Bryant, Buffa umanizza l’atleta, mettendo in evidenza le difficoltà che è riuscito a superare, creando una connessione profonda tra il personaggio e il pubblico.

Lo spettacolo è un’esperienza visiva e sonora coinvolgente, grazie alle musiche di Alessandro Nidi (direzione musicale e pianoforte) sul palco insieme a Sebastiano Nidi (percussioni) e Filippo Nidi (trombone) e ad immagini evocative che accompagneranno il pubblico in questo viaggio unico. Il light designer è Luca de Candido, i visual sono di Francesco Poroli con la post-produzione e animazione di Mattia Galione.

FEDERICO BUFFA | Federico Buffa è giornalista e telecronista sportivo italiano. Tra i più celebri storyteller di Sky Sport, definito da Aldo Grasso un “narratore straordinario, capace di fare vera cultura, cioè di stabilire collegamenti, creare connessioni, aprire digressioni”. Ha condotto programmi, tra cui Federico Buffa racconta, Federico Buffa Talks e Storie Mondiali, ripercorrendo grandi eventi e personaggi dello sport internazionale in cui il racconto sportivo diventa narrazione culturale, ed è storico commentatore NBA al fianco di Flavio Tranquillo. Parallelamente porta in scena spettacoli teatrali che intrecciano parola, musica e racconto civile, dedicati a personaggi e momenti iconici dello sport e della cultura contemporanea, tra cui Le Olimpiadi del 1936 (2015), Due Pugni Guantati di Nero (2018), L’Odissea di Kubrick (2019), RivaDeAndrè – Amici Fragili (2021), La Milonga del Fútbol (2023), Il futuro è tra mezz’ora – Le ultime 48 ore di Lucio Dalla (2024) fino al più recente Otto Infinito – Vita e morte di un Mamba (2025).

