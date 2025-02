Firenze, turista rapinata in centro: cittadina bulgara arrestata dalla Polizia

pomeriggio , intorno alle 15.00, la Polizia di Stato di Firenze ha arrestato una cittadina bulgara accusata di furto aggravato ai danni di una turista russa. La donna è stata fermata da personale della Squadra Mobile nell’ambito dei servizi predisposti per il contrasto ai reati predatori.

Durante uno specifico servizio di controllo del territorio, volto alla prevenzione e repressione dei reati predatori, personale della Squadra Mobile ha sorpreso la donna, in via Cerretani, mentre asportava dall’interno dello zaino indossato dalla vittima una borsa contenente denaro, carte di credito ed effetti personali.

I poliziotti in borghese, insospettiti dall’atteggiamento della donna che era intenta a girovagare accodandosi di volta in volta a gruppi di turisti, hanno deciso di seguirne i movimenti e hanno notato che la stessa, dopo aver individuato la vittima nei pressi della Stazione di Santa Maria Novella, cominciava a seguirla senza perderla di vista.

La donna, poi, con un gesto fulmineo ha asportato dallo zaino la borsa per poi allontanarsi con passo spedito.

La scena non è sfuggita ai poliziotti in borghese che hanno subito bloccato la responsabile e restituito il maltolto alla vittima che fino a quel momento non si era accorta di nulla.

La vittima, ignara di quanto accaduto, veniva informata dagli operatori dell’accaduto e accompagnata in Questura dove sporgeva formale querela.

La cittadina bulgara, classe 1999, con a carico precedenti di polizia specifici, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, è stata accompagnata presso le camere di sicurezza di via Zara in attesa della convalida della misura precautelare prevista con rito direttissimo nella mattinata odierna.

Si precisa che l’effettiva responsabilità della persona indagata e la fondatezza delle ipotesi d’accusa a suo carico dovranno essere sempre valutate nel corso del successivo processo e che al momento la stessa è assistita da una presunzione di innocenza.