Firenze, The Path to Paradise: visite guidate alla mostra di Palazzo Vecchio e ai capolavori di Ghiberti

Grande successo lunedì scorso alla presentazione ai media e poi all’inaugurazione di The Path to Paradise – Verso il Paradiso, mostra allestita in Sala d’arme di Palazzo Vecchio, a Firenze, promossa dalla storica Galleria Frilli di Via dei fossi e dall’americana Pneuma Art Foundation, e curata dalla statunitense Luna Jasmine Gordon. L’esposizione ha l’obiettivo di celebrare il legame tra passato e presente a 600 anni esatti dalla firma del contratto che nel 1425 affidò a Lorenzo Ghiberti la realizzazione della Porta Nord del Battistero (destinata poi a diventare la Porta Est, che ”guarda” la Cattedrale di Santa Maria del Fiore perché risultò «la più bella opera del mondo che si sia vista mai fra gli antichi e moderni» secondo le parole di Giorgio Vasari), la cosiddetta Porta del Paradiso del Battistero di San Giovanni.

Ammirato ogni anno da milioni di turisti a Firenze, quel capolavoro è stata la suggestiva ispirazione di una mostra che, fino all’11 novembre, popone opere di ben 37 artisti contemporanei provenienti da tutti e cinque i continenti.

Per l’occasione sono state approntate tre visite guidate che, partendo da Piazza della Signoria a Firenze, condurranno i visitatori al cospetto dei vari capolavori di Lorenzo Ghiberti presenti in città, per concludersi proprio in Sala d’arme di Palazzo Vecchio, con la visita alla mostra The Path to Paradise – Verso il Paradiso. Le visite sono in programma domani (giovedì 6), venerdì 7 e sabato 8 novembre alle ore 11 (con ritrovo presso Gucci Giardino (Piazza della Signoria 37), in inglese e in italiano, a un costo di 17,22 euro a persona. Per maggiori informazioni si può scrivere a Pneuma Art Foundation, all’indirizzo Brett@thepneuma.org oppure telefonare al numero 001-786-449-2944.

La mostra

Curata dalla statunitense Luna Jasmine Gordon, unitamente alla cornice della Porta, la mostra propone innanzitutto la mostra di tutte e 10 le repliche dei pannelli di Ghiberti – con possibilità di ammirarle da molto vicino -, organizzata nello stesso ordine in cui sono collocati sulla Porta, ovvero: Adamo ed Eva, Caino e Abele, Noè, Abramo e Isacco, Giacobbe ed Esaù, Giuseppe e i suoi fratelli, Mosè, Giosuè, Davide e Golia e infine La regina di Saba.

L’allestimento prevede l’esposizione dei 10 pannelli lungo i muri perimetrali della sala e, in corrispondenza di ciascuno, le opere degli artisti contemporanei che si sono ispirati a essi. Ogni partecipante all’esposizione ha scelto uno dei pannelli della Porta (e la storia dell’Antico Testamento in esso sintetizzata per immagini) e a questo si è ispirato per realizzare la propria opera di pittura, scultura, tecnica mista, multimateriale etc..

Le sculture saranno posizionate su dei piedistalli, accogliendo gli spettatori con un senso di movimento; nei dipinti rivivranno le Storie leggibili sui pannelli. Ogni opera d’arte porterà con sé un legame con il mondo contemporaneo: una storia personale o un tema sociale attuale. Questi argomenti creeranno un ponte tra il vecchio e il nuovo, l’antico e il contemporaneo, l’umano e il divino, evidenziando di quali domande e quali sfide è costellato il nostro percorso verso il Paradiso.

Infine, la sola cornice della Porta, sarà posizionata sul fondo della sala e lo spazio sede dei pannelli, sarà coperto da un tessuto sottile e fluido per richiamare l’Arte di Calimala che finanziò il primo concorso nel 1401.

Questo tessuto è l’Ermisino dell’Archivio di Stato di Firenze, realizzato dall’Antico Setificio Fiorentino, in pura seta, che risulta leggero e cangiante per la presenza di ordito e trama in due colori differenti, cambiando apparenza a seconda della luce e del punto di vista da cui lo si guarda; allo stesso tempo si rivela compatto e consistente per la sua fitta struttura capace di mantenere la forma che gli si vuole dare. L’aspetto “materico” e cangiante, quasi “pittorico”, dell’Ermisino lo rendono vicino agli effetti di chiaro/scuro delle decorazioni scultoree della Cornice della Porta del Paradiso e richiamano le pennellate delle sfumature di colore in un dipinto.

I promotori

La Galleria Frilli di Firenze attività storica fondata nel 1860, ha messo a disposizione la sua competenza nella fusione a cera persa per molti importanti progetti e nel 1990 ha potuto dar vita alla replica della monumentale Porta del Paradiso in bronzo dorato grazie al finanziamento di uno sponsor dal Giappone, il Signor Motoyama. L’allora Presidente della Galleria Frilli, Aldo Marinelli, seguì ogni passo dello sviluppo della replica, dal ritocco delle cere ottenute dai calchi del celebre restauratore Bruno Bearzi nel dopoguerra, al cesello delle fusioni fino alla doratura effettuata in Francia. La Porta originale segnata dagli eventi della storia, non ultima l’alluvione del 1966, fu restaurata con 27 lunghi anni di lavoro e finalmente messa in sicurezza nel Museo dell’opera del Duomo.

Gli americani amanti dell’arte Brett e Olivia Colbert, nel 2022 fondarono Pneuma Art Foundation, dopo aver trascorso diversi mesi prima del loro matrimonio tra Roma e Firenze. Grazie a Padre Angelo, un sacerdote e membro del consiglio di amministrazione della loro fondazione, incontrarono una comunità di artisti sparsi in Italia e più parlavano con loro, più si rendevano conto che questi artisti trovavano difficile passare dall’essere studenti ad artisti professionisti. I Colbert decisero di contribuire a colmare questo divario, creando opportunità concrete come mostre, mecenatismo, tutoraggio, spazi di lavoro e ricerca di un pubblico. Pneuma mira a sostenere la rinascita delle tecniche artistiche rinascimentali e a promuovere le voci degli artisti contemporanei che padroneggiano questo genere artistico.

Da segnalare che la mostra è patrocinata dal Comune di Firenze ed è sostenuta da Fondazione CR Firenze.

INFO MOSTRA

The Path to Paradise – Verso il paradiso

a cura di Luna Jasmine Gordons

Fino all’11.11.2025

Sala d’arme di Palazzo Vecchio

Piazza della Signoria, Firenze

Orari: tutti i giorni dalle 11 alle 17 – giovedì dalle 11 alle 14

Ingresso libero