FIRENZE – Solidarietà, fiocco blu sui taxi il 2 aprile per la Giornata mondiale dell’autismo

Ci sono anche le auto bianche del Radiotaxi Firenze 4242 e del Firenze Taxi 4390 tra quelle delle 24 città italiane che venerdì prossimo, 2 aprile, aderiranno alla Giornata mondiale della consapevolezza sull’Autismo istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’Onu per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone con disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie. Sulle auto, per tutta la giornata, sventolerà un fiocco blu per ricordare una giornata speciale ed essere più vicini alle famiglie che vivono l’autismo. L’iniziativa è promossa dall’Associazione “Tutti taxi per amore”.

“Un fiocco blu per ricordare un tema sempre presente nell’associazione ‘Tutti taxi per amore-OdV’, favorire l’inclusione sociale, tutti uguali, tutti diversi, tutti importanti”, dichiara il presidente Marco Salciccia. “Le antenne dei taxi a sostegno dell’autismo e del progetto il Villaggio della Felicità, il dopo di noi con noi. Più siamo meglio ci muoviamo”, aggiunge Antonio Riggio, presidente dell’associazione Autismo in Movimento.

“Questa è un’occasione di riflessione, che può attivare un impegno concreto, come esempio di cittadinanza attiva – commentano Silvia Veroni, del CdA di Socota Radio Taxi Firenze 4242 e Priscilla Castellucci del Firenze Taxi 4390 -. In quanto coop di natura mutualistica, Socota e Cotafi insieme ai loro soci hanno ritenuto da sempre come loro preciso dovere quello di aiutare le persone in difficoltà e prestare particolare attenzione alle situazioni di disagio. Aderiamo con passione e convinzione a questa iniziativa, crediamo indispensabile essere in prima fila nel veicolare valori e contenuti, nell’ambito di una precisa visione solidaristica del mondo”.