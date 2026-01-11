Firenze, in chiusura a Palazzo Strozzi l’arte di Beato Angelico, l’installazione di Kaws e Andro Eradze

C’è tempo fino al 25 gennaio per scoprire l’arte di Beato Angelico, in cui luce e spazio ridefiniscono il linguaggio del Rinascimento, incontrare la lettura contemporanea di KAWS sul tema dell’Annunciazione nel Cortile ed esplorare l’universo visivo di Andro Eradze, che trasforma il Project Space in un luogo di sospensione tra realtà e immaginazione.

BEATO ANGELICO

La sede di Palazzo Strozzi è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00 e i giovedì fino alle 23.00 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura).

La sede del Museo di San Marco è aperta dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 13.50 (ultimo ingresso alle 12.45). Qualora i biglietti online per la mostra Beato Angelico a Palazzo Strozzi fossero terminati, è comunque sempre possibile acquistare il proprio biglietto direttamente presso la biglietteria di Palazzo Strozzi, accedendo alla fila dedicata ai visitatori senza prenotazione.