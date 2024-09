Firenze, alla Marchesi Gondi – Tenuta Bossi appuntamento con “Il vino: musica e parole”

Vino, musica, storia, fotografia. Tante le suggestioni racchiuse nell’appuntamento “Il vino: musica e parole”, in programma venerdì 13 settembre (ore 16-20) negli spazi della Marchesi Gondi – Tenuta Bossi a Pontassieve (via dello Stracchino 32). Un evento a cura di Garden Club Firenze, Buchette del Vino Associazione Culturale, Chiave di vino in collaborazione con Conservatorio Luigi Cherubini-Firenze.

Vittoria Gondi presidente del Garden Club Firenze e Susanna Parretti presidente dell’associazione Chiave di vino introdurranno “Il vino de’ Medici. Museo diffuso D.O.C.”, un’esposizione di libri e del francobollo commemorativo del Bando di Cosimo III de’ Medici del 24 settembre 1716 “Sopra la Dichiarazione de’ Confini delle quattro Regioni Chianti, Pomino, Carmignano e Val d’Arno di Sopra”.

A seguire, la presentazione del libro “Firenze e Toscana. Le buchette del vino” (2021) alla presenza delle autrici Diletta Corsini e Lucrezia Giordano, introdotte da Matteo Faglia, presidente dell’Associazione Buchette del Vino. All’interno del Museo di Arte Contadina della tenuta, si terrà inoltre la mostra fotografica di Andrew Barrow.

Spazio quindi alla visita della cantina storica e al concerto “Il vino è rapsodia” con il suono delle fisarmoniche di Giuseppe De Nitto e Leonardo Panni, (classe del prof. Ivano Battiston del Conservatorio Luigi Cherubini). Prevista anche una merenda con degustazione dei vini dei Marchesi Gondi (prenotazione obbligatoria: info@tenutabossi.com).

L’iniziativa si tiene nell’ambito del Festival delle Associazioni Culturali Fiorentine, che gode del contributo della Fondazione CRFirenze e del Cesvot. In occasione della sua decima edizione, la manifestazione quest’anno ha proposto quasi quaranta appuntamenti. A seguire, un dopo festival che continuerà ad animare la città anche in ottobre. Concerti, spettacoli, incontri, tour tematici in giro per la città, visite a mostre e case museo: sono ben trentasette gli eventi che compongono il festival vero e proprio, in programma fino al 29 settembre, a cui si aggiungono i quindici del dopo festival, che si terrà dal 3 al 26 ottobre.