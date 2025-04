Pistoia, dal 24 al 27 aprile l’ottava edizione de ‘La Toscana in Bocca’

Dal 24 al 27 aprile prossimi torna alla Cattedrale (ex Breda) di Pistoia ‘La Toscana in Bocca’. evento che mette al centro il gusto e la tradizione della cucina toscana. Organizzata da Confcommercio Pistoia e Prato e dal Consorzio Turistico Città di Pistoia, ed inserito nel progetto Vetrina Toscana, la rassegna è stata presentata oggi a Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze. Intervenuto, tra gli altri, anche l’assessore a economia e turismo Leonardo Marras.

“La ‘Toscana in Bocca’ – ha detto Marras – è un appuntamento ormai consolidato nel panorama degli eventi enogastronomici regionali. La sua capacità di crescere, coinvolgere, innovare e allo stesso tempo custodire la tradizione, lo rende un esempio virtuoso di come il cibo possa essere non solo cultura e identità, ma anche motore di sviluppo economico e attrattività turistica. Un’occasione per valorizzare il lavoro di ristoratori, produttori locali, associazioni di categoria, e di tutte quelle realtà che ogni giorno contribuiscono a mantenere alta la qualità dell’offerta toscana. Attraverso il circuito di Vetrina Toscana, sosteniamo convintamente questa iniziativa perché crediamo che promuovere i prodotti del territorio significhi anche tutelare saperi, storie, relazioni e paesaggi”.

Info e programma su https://latoscanainbocca.it/