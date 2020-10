AREZZO – I vini di Petrolo incantano la critica del vino

Eccelle Galatrona Val d’Arno di Sopra DOC, Vigna Galatrona, riconosciuto tra i migliori vini della Toscana. L’annata 2017 infatti ottiene i Tre Bicchieri della Guida Vini d’Italia 2021 del Gambero Rosso mentre la 2018 riceve eccellenti punteggi dagli autorevoli Robert Parker Wine Advocate e James Suckling che giudicano ottimamente anche Campo Lusso 2018 e Bòggina B 2018.

I riconoscimenti in dettaglio:

PETROLO VAL D’ARNO DI SOPRA GALATRONA DOC 2018 BIOLOGICO 99 +/ 100 all’interno di Gardini Notes, The Wine Sider 98/100 James Suckling 97/100 Robert Parker Wine Advocate 96/100 Vinous di Antonio Galloni 97/100 Decanter 96/100 e Faccino Doctor Wine, “Guida Essenziale ai Vini d’Italia 2021” I migliori 100 Vini d’Italia 2021 Guida del Corriere della Sera I migliori 100 Vini d’Italia nel 2020, Winescritic Raffaele Vecchione

PETROLO VAL D’ARNO DI SOPRA GALATRONA 2017 BIOLOGICO Tre Bicchieri, Guida “I Vini d’Italia 2021” del Gambero Rosso Slowine – TOP WINES della Toscana

PETROLO VAL D’ARNO DI SOPRA VIGNA CAMPO LUSSO 2018 DOC BIOLOGICO 97+/100 Robert Parker Wine Advocate 97/100 James Suckling

PETROLO BÒGGINA B – IGT TOSCANA TREBBIANO 2018 BIOLOGICO 97/100 James Suckling 94+/100 Robert Parker Wine Advocate 94/100 Vinous di Antonio Galloni I migliori 100 Vini d’Italia nel 2020, secondo Winescritic.com di Raffaele Vecchione

BÒGGINA C, VAL D’ARNO DI SOPRA SANGIOVESE VIGNA BÒGGINA DOC 2018 BIOLOGICO 96/100 Vinous di Antonio Galloni 95/100 Robert Parker Wine Advocate 94/100 James Suckling

PETROLO BÒGGINA A, VAL D’ARNO DI SOPRA SANGIOVESE VIGNA BÒGGINA DOC 2018 BIOLOGICO 95/100 James Suckling 94/100 Robert Parker Wine Advocate 94/100 Vinous di Antonio Galloni Slowine – TOP WINES della Toscana Corona di ViniBuoni d’Italia

PETROLO VAL D’ARNO DI SOPRA TORRIONE 2018 BIOLOGICO 94/100 Robert Parker Wine Advocate 95/100 James Suckling

Siamo molto orgogliosi dei riconoscimenti assegnati ai nostri vini. I punteggi ricevuti dai critici nazionali e internazionali sono importanti e ci incoraggiano a mantenere alto l’impegno e la profonda dedizione che quotidianamente impieghiamo nel nostro lavoro. È solo con passione e fede in ciò che svolgiamo, in vigna e in cantina, che si possono ottenere grandi soddisfazioni e vini di pregio” commenta Luca Sanjust.