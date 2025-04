Jennifer Lopez annuncia tour mondiale 2025, a Lucca Summer Festival l’unica data italiana

Oggi, la leggendaria Jennifer Lopez, una delle entertainer più influenti del nostro tempo, torna sulla scena internazionale con l’annuncio del tour JENNIFER LOPEZ: UP ALL NIGHT LIVE IN 2025. I fan possono aspettarsi un’esibizione travolgente con tutti i suoi successi che hanno scalato le classifiche nel corso della sua straordinaria carriera.

JLo si esibirà il 21 Luglio al Lucca Summer Festival nell’Area Mura Storiche per la sua unica data italiana

Lopez, conosciuta come l’“artista totale” – cantante, ballerina e attrice – è una vincitrice di numerosi premi e artista multi-platino con traguardi da record. Ad oggi ha venduto oltre 80 milioni di dischi, totalizzato oltre 15 miliardi di stream e conta quasi 28 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.

BIGLIETTI:

I BIGLIETTI SARANNO DISPONIBILI NELLA PRESALE ESCLUSIVA DI RADIO101:

DA MERCOLEDÌ 09 APRILE ORE 11:00 A GIOVEDÌ 10 APRILE ORE 23:59

GENERAL SALE: VENERDÌ 11 APRILE 2025 ORE 11:00

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VISITA LA PAGINA WWW.LUCCASUMMERFESTIVAL.IT/

JENNIFER LOPEZ – UP ALL NIGHT: LIVE IN 2025

Martedì 1 luglio | Antalya, Turchia | Regnum Carya Resort Hotel

Venerdì 4 luglio | Istanbul, Turchia | Yenikapi Festival Park

Domenica 7 luglio | Sharm El Sheikh, Egitto | (Venue da definire)

Martedì 8 luglio | Vigo, Spagna | Pontevedra Big Sound Live

Giovedì 10 luglio | Cadice, Spagna | Plaza de España

Venerdì 11 luglio | Malaga, Spagna | Estadio Atletismo Ciudad de Malaga

Domenica 13 luglio | Madrid, Spagna | Movistar Arena

Martedì 15 luglio | Barcellona, Spagna | Palau San Jordi

Mercoledì 16 luglio | Bilbao, Spagna | BEC

Venerdì 18 luglio | Tenerife, Spagna | Recinto portuario del Puerto de Santa Cruz de Tenerife

Domenica 20 luglio | Budapest, Ungheria | MVM Dome

Lunedì 21 luglio | Lucca, Italia | Mura Storiche

Venerdì 25 luglio | Varsavia, Polonia | Stadio Nazionale

Domenica 27 luglio | Bucarest, Romania | (Venue da definire)

Martedì 29 luglio | Abu Dhabi, UAE | Etihad Arena

Venerdì 1 agosto | Kazakistan, Asia Centrale | Astana Arena

Domenica 3 agosto | Yerevan, Armenia, Asia Occidentale | Stadio Repubblicano Vazgen Sargsyan