Ferrovie, Ceccarelli: “Inaccettabili disagi su linee Mugello-Valdisieve, Rfi intervenga subito”

“Inaccettabile. Quello che sta accadendo sulle linee ferroviarie di Mugello e Valdisieve è inaccettabile. Da una settimana una sequenza incomprensibile di problemi infrastrutturali sta complicando la vita di pendolari e cittadini. Ora la pazienza ha raggiunto il limite”.

L’assessore a trasporti e infrastrutture, Vincenzo Ceccarelli, interviene sui gravi disagi che stanno subendo gli utenti della linea.

“La Regione Toscana – sottolinea – ha scommesso forte sulla ferrovia e non possiamo tollerare il protrarsi di una situazione di questo genere. Ci aspettiamo che Rfi ponga in essere tutti i provvedimenti necessari per porre fine a questa condizione di forte disagio. E non sarebbe male – conclude Ceccarelli – che lo facesse celermente”.