Cultura, Livorno al tempo di Pietro Leopoldo: un viaggio nella città di fine Settecento
La mostra alla Biblioteca dei Bottini dell’Olio sarà inaugurata domenica 14 dicembre
Domenica 14 dicembre alle ore 12.00 si inaugura, presso la Biblioteca Labronica dei Bottini dell’Olio, la mostra Pietro Leopoldo e Livorno: una stagione cruciale per la costruzione di un’identità, promossa e realizzata dalla Cooperativa Itinera con il contributo della Regione Toscana e la collaborazione del Comune di Livorno.
L’esposizione è organizzata in occasione del 260° anniversario dall’insediamento del Granduca di Toscana Pietro Leopoldo, protagonista di una delle stagioni più dinamiche e innovative della storia cittadina.
Il percorso espositivo ricostruisce il ruolo del Granduca riformatore nel processo di trasformazione che, tra la seconda metà del Settecento e l’inizio dell’Ottocento, ha orientato Livorno verso un nuovo modello di sviluppo, aperto al mare, al commercio internazionale, alla cultura e alla modernizzazione dei servizi. La mostra mette in luce l’impatto decisivo delle sue politiche, che contribuirono a rafforzare l’economia cittadina, a migliorare la qualità degli spazi pubblici e della sanità, a favorire l’attività tipografica e la circolazione delle idee, e a promuovere un vivace rinnovamento culturale, nel quale il teatro e l’editoria assunsero un ruolo di primo piano, simboli della nuova sensibilità illuminista.
Elemento centrale dell’allestimento è la pianta della città realizzata da Antonio Piemontesi, presentata come fulcro narrativo attorno al quale si sviluppa l’intero percorso. Attorno alla grande carta si dispongono vedute e immagini storiche che illustrano i luoghi più significativi della Livorno settecentesca, offrendo uno sguardo plurale e suggestivo sulla città osservata da tecnici, mercanti, viaggiatori, artisti e navigatori stranieri. Le immagini, valorizzate da ampi lightbox luminosi, accompagnano il visitatore in un’esperienza immersiva che permette di riconoscere strade, architetture e scenari urbani nel momento esatto in cui la Livorno moderna prendeva forma.
La mostra, ad accesso gratuito, si propone come un’occasione di conoscenza e approfondimento dedicata al pubblico più ampio, offrendo una lettura chiara e coinvolgente di una fase cruciale della storia cittadina.
Pietro Leopoldo e Livorno: una stagione cruciale per la costruzione di un’identità
Biblioteca Labronica – Bottini dell’Olio,
Livorno Polo Culturale dei Bottini dell’Olio – Piazza del Luogo Pio
14 dicembre 2025 – 9 gennaio 2026
Inaugurazione: domenica 14 dicembre 2025, ore 12.00
Orari di apertura: lunedì–sabato: 8.30–19.30 domenica: 10.00–19.00