SIENA – Basket: una vittoria e una sconfitta per le giovanili rossoblu

Una vittoria e una sconfitta nel weekend delle giovanili Virtus. Dopo la vittoria all’esordio sconfitta per gli Under 18 Eccellenza sul parquet del Pino Dragons Firenze, mentre gli under 15 Eccellenza hanno raccolto una vittoria all’esordio casalingo. Rimandata invece la sfida tra Virtus e Biancorosso Empoli Under 16 Eccellenza.

UNDER 18 ECCELLENZA

PINO DRAGONS FIRENZE – VIRTUS SIENA 65-62 (14-19; 35-31; 50-56)

PINO DRAGONS: Bechis, Simoni 3, Tadini 3, Pilli, Pinzani, Piccini, Postiferi 2, Corradossi 19, Camerini 6, Forzieri 23, Landi 9, Miletic.

VIRTUS: Bruttini 1, Chierchini 2, Lorenzoni 2, Giacchini, Costantini Ga. 18, Lerede 4, Costantini Gi. 2, Braccagni 11, Carpitella 5, Ravenni 8, Picchi, Berardi 9.

UNDER 15 ECCELLENZA

VIRTUS SIENA – APD SANTO STEFANO 77-56 (28-18, 41-25, 57-37)



VIRTUS: Traballesi, Minucci, Fei 18, Chiti 5, Falchi 4, Nisi 24, Muzzi 4, Liotta 2, Ceccarelli 2, Paladini 16, Conenna , Landi 2.



APD SANTO STEFANO: Di Martino 3, Vezzani 2, Ghiribelli, Finocchiaro 11, Bacci 5, Ceccarelli, Farri, Aveni, Vallelonga 5, Malcuori 19, Cecchini 3, Banchelli 8