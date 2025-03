Cultura, in occasione dell’80° anniversario della Liberazione esce il podcast “Giovani Resistenti”

“Se vi trovate nell’acqua stagna, se vi trovate nella palude putrida, avete il diritto e il compito di scuotere le acque, di scuotere la coscienza.”

Con queste parole di Alcide De Gasperi, espressamente rivolte ai giovani del suo tempo, la Fondazione De Gasperi ha lanciato il podcast “Giovani Resistenti”, realizzato in occasione dell’80° anniversario della Liberazione, in collaborazione con la Federazione Italiana Volontari della Libertà.

In cinque episodi, il podcast narra la storia di ragazze e ragazzi che, pur crescendo sotto il fascismo, hanno scelto la libertà, ispirati dai valori cristiani. In un periodo buio, hanno custodito la speranza in un’Italia migliore e lottato con coraggio per realizzarla. Particolarmente significativi i racconti dedicati a Ercole Chiolerio e Franco Centro “Topolino”, che militarono nelle formazioni autonome e che rappresentano il contributo principale fornito dai consulenti storici della FIVL al progetto della Fondazione De Gasperi.

Il podcast si può ascoltare sulla piattaforma Voci, insieme ad approfondimenti sui protagonisti e sui luoghi dove hanno vissuto. Gli episodi sono disponibili anche sulle principali piattaforme di podcasting. Questo il link: https://vocidegasperi.it/it/podcasts/giovani-resistenti.

“Giovani Resistenti” fa parte del progetto “La Resistenza dei giovanissimi: tra memoria, digitale e futuro”, promosso dalla Fondazione De Gasperi con il sostegno del Ministero della Cultura e dell’Unione Europea – Next Generation EU, nell’ambito del PNRR. L’iniziativa ha ricevuto anche il supporto di Banca d’Italia ed è stata realizzata con la collaborazione della Federazione Italiana Volontari della Libertà.