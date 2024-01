Cultura e sport, in arrivo bandi Fse+ per quasi 23 milioni nelle annualità 2024-26

Sette bandi – sei dei quali destinati al mondo della cultura ed uno a quello dello sport – per un investimento totale di 48,3 milioni di euro dal 2021 al 2027 e un sostegno specifico al settore cultura da 22,9 milioni per le annualità 2024-2026: questo il panorama di risorse finanziarie derivanti dal fondo europeo Fse+ presentate questa mattina a Firenze a Palazzo Strozzi Sacrati, nell’ambito dell’evento “Fse+ nuovi bandi per cultura e sport”, organizzato dalla Direzione cultura della Regione Toscana alla presenza del presidente Eugenio Giani, che detiene anche la delega di assessore regionale alla cultura.

“Per la prima volta – ha spiegato il presidente – nell’ambito del ciclo di programmazione europea dell’Fse abbiamo riservato fondi alla cultura ed allo sport. Questa novità rappresenta una grande opportunità per questi mondi, così importanti e identitari per la nostra regione. Grazie a queste risorse europee avremo la possibilità di finanziare lo sviluppo di nuovi progetti e di integrare i fondi regionali per offrire un sostegno ancora maggiore alle tante realtà culturali attive in Toscana”.

Dei 22,9 milioni di euro che andranno ad alimentare i sei bandi per la cultura nelle annualità 2024-2026, 3,2 milioni saranno destinate ad archivi e biblioteche; 5 milioni all’occupazione di giovani professionisti nel settore museale e dei beni culturali; 5 milioni alla formazione nel mondo delle arti visive contemporanee; 2,4 milioni saranno destinati al progetto ‘Toscana 100+100 Band&Orchestra’ destinato al mondo della musica dal vivo, classica e popolare; 3,3 milioni andranno al progetto ‘i mestieri del palcoscenico’ per la formazione di professionisti nell’ambito dei diversi linguaggi dello spettacolo dal vivo; infine 4 milioni andranno a sostegno di attività di interesse generale ed utilità sociale portate avanti anche da enti del terzo settore, come associazioni culturali o organizzazioni di volontariato.

I bandi saranno emanati nel corso dei prossimi mesi e verranno pubblicati anche alla voce ‘Bandi opportunità’ del canale Pr Fse 2021-2027: https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/bandi-opportunità