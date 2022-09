Come realizzare presentazioni PowerPoint efficaci e professionali

Come realizzare delle presentazioni PowerPoint professionali ed efficaci? Le presentazioni PowerPoint oggi sono utilizzate da chiunque sia in campo accademico sia in quello aziendale o nel contesto delle StartUp.

Le presentazioni PowerPoint sono delle slide che permettono di esplicare al meglio un concetto specifico, di trasmettere un messaggio, ma anche di presentare un progetto. Non solo queste sono ideali per chiedere supporto, per riuscire a trovare dei soci oppure per poter chiedere aiuto a nuovi investitori.

Ma come si crea una presentazione PP davvero efficace? Lo scopriamo insieme con i consigli del massimo esperto di presentazioni Powerpoint che ci ha offerto alcuni suggerimenti utili! Ecco i principali.

Crea la giusta storyline per comunicare in modo efficace

Uno dei punti focali che rende una presentazione PowerPoint ideale a raggiungere i propri obiettivi è la realizzazione di un corretto storytelling. Cosa vuol dire? Innanzi tutto, bisogna conoscere a fondo la propria azienda e anche gli obiettivi che si vogliono raggiungere.

Dopo di ché si deve studiare la storyline migliore e sfruttare le principali tecniche di storytelling che permettano di coinvolgere il pubblico. In questo modo è possibile sfruttare appieno la parte comunicativa della presentazione.

Infatti, non bisogna fare l’errore di pensare che il PowerPoint sia uno strumento prettamente grafico, ma è in realtà la base d’appoggio per una comunicazione ottimale. Il PowerPoint costituisce la base di un discorso che sarà in grado di coinvolgere al meglio la propria audience qualunque essa sia.

Immagini, foto ed elementi grafici

Una presentazione PP deve presentare il giusto equilibrio tra elementi grafici, immagini e contenuti testuali. Nessuno ama vedere dei muri di testo senza spazi o senza alcun elemento grafico. Ma anche eventuali grafici e disegni non devono essere eccessivamente presenti e devono presentare le informazioni in modo corretto ma anche immediatamente comprensibile.

Gli elementi grafici sono importanti perché la nostra memoria è più sensibile agli stimoli visivi, li ricorda meglio e hanno anche un maggior impatto. Dopo di ché, unendo gli elementi grafici e le immagini al discorso che si effettuerà al momento della presentazione l’effetto finale sarà sicuramente ideale per raggiungere l’obiettivo preposto.

Naturalmente, ricorda che grafici, immagini ed elementi visivi devono essere belli da vedere, non devono sembrare sgranati quando si ingrandisce l’immagine con il proiettore e devono essere leggibili. Quindi evita di usare immagini prese da internet, ad esempio con una ricerca su Google, e valuta la creazione di elementi grafici ad hoc per la tua presentazione.

Scegli una palette di colori

Quando elabori una presentazione PowerPoint aziendale devi anche studiare una palette di colori che sia in grado di rispettare sia l’immagine del tuo brand sia di operare un lavoro coerente dalla prima fino all’ultima slide.

La palette di colori deve essere scelta con grande attenzione in quanto la coerenza grafica è ciò che rende una presentazione fluida e ben collegata dall’inizio alla fine. I colori e font usati all’interno della presentazione devono essere collegati tra loro per far sì che il messaggio sia chiaro.

Crea il giusto discorso

Certo avere una presentazione aziendale PP ideale per gli obiettivi che vuoi raggiungere questa dev’essere ben strutturata, presentare una storia coerente, avere immagini di qualità, colori e font coerenti con l’immagine del brand, ma questo è solo parte del lavoro.

Infatti, devi prepararti a presentare il tuo Power Point nel migliore dei modi andando in sincrono con la presentazione. Non devi poi dilungarti troppo, annoiare i tuoi interlocutori, o bloccarti all’improvviso perché non sai cosa dire.

La soluzione migliore è fare delle prove, magari registrandoti. In questo modo, sarai in grado di capire qual è il discorso migliore che puoi fare al tuo pubblico. Non improvvisare mai, la preparazione è davvero essenziale per riuscire a coinvolgere al meglio chi ascolterà la tua presentazione.