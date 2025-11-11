Chianciano Terme, con Bagni di Notte Girogustando la grande cucina toscana incontra il benessere

La storica rassegna enogastronomica Girogustando, appuntamento che da oltre vent’anni unisce ristoratori, territori e culture del gusto, fa tappa a Chianciano Terme per una serata d’eccezione alle Piscine Termali Theia, con la “Fish Edition” in programma sabato 15 novembre 2025, all’interno della suggestiva cornice dei Bagni di Notte.

Una serata tutta toscana, quest’anno, dove protagonista sarà Eleonora Della Lena, titolare del ristorante L’Ambientino del Pescatore di Marina di Grosseto.

Originaria proprio di Chianciano Terme, Eleonora torna nella sua città natale per realizzare un menu in collaborazione con Roberta Giommoni e Barbara Rubani alle Piscine Termali Theia. Un ritorno alle origini che rende l’appuntamento ancora più simbolico: il mare della Maremma incontra le acque termali di Chianciano, in un dialogo di sapori, emozioni e memorie condivise.

Girogustando, promosso da Confesercenti Siena con il progetto Vetrina Toscana, è ormai una tradizione della cultura gastronomica toscana. La formula delle cene “a quattro mani” celebra la qualità dei prodotti locali e la creatività dei ristoratori, creando occasioni uniche di incontro e di scoperta.

La scelta delle Piscine Termali per il secondo anno consecutivo come palcoscenico di questa edizione non è casuale: Bagni di Notte è uno dei format più amati e iconici del centro termale, capace di unire il fascino delle acque calde illuminate dalle stelle a un’atmosfera rilassata e coinvolgente. In questo contesto, la cena diventa un’esperienza multisensoriale dove il benessere termale si fonde con la creatività gastronomica, trasformando l’appuntamento in un viaggio tra sapori, profumi e suggestioni.

Il menu proporrà piatti ispirati al mare e alla tradizione toscana, come i pici al sugo di pesce sfilettato con pomodorini confit, il filetto di orata in salsa di agrumi con ratatouille di verdure al forno e una mousse al mascarpone e cantucci come dolce finale. I piatti saranno accompagnati da vini selezionati AIS Siena, in un perfetto abbinamento con la cucina mediterranea della serata.

Partecipare a questa edizione di Girogustando significa vivere un’esperienza completa di gusto e benessere, riscoprendo il piacere della convivialità in uno dei luoghi simbolo di Chianciano Terme.

Le prenotazioni sono ancora aperte sul sito www.piscinetermalitheia.it : Bagni di Notte Speciale Girogustando Fish Edition – cena servita, posti limitati