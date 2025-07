Castiglioncello, al Nobel Giorgio Parisi il XX Premio Cultura Politica Giovanni Spadolini

Si è svolta ieri sera alle21,30, nell’anfiteatro del Parco del Castello Pasquini, la cerimonia di conferimento della XX edizione del Premio di Cultura Politica “Giovanni Spadolini”, assegnato allo scienziato Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica 2021.

Promosso dal Comune di Rosignano Marittimo in collaborazione con la Fondazione Spadolini Nuova Antologia, il riconoscimento ha assunto quest’anno un significato particolare, coincidente con il Centenario della nascita dello statista fiorentino Giovanni Spadolini, che scelse la perla della Riviera degli Etruschi come luogo di villeggiatura per tutta la vita, amata dai Macchiaioli e dal padre pittore Guido.

«Assegnare il Premio a Giorgio Parisi, fisico insigne di prestigio internazionale, Premio Nobel nel 2021, significa – afferma il presidente della Fondazione Spadolini Cosimo Ceccuti – rendere omaggio alla figura più alta che nel centenario della nascita di Giovanni Spadolini potesse esaltare il suo infinito amore per la cultura, filo rosso del suo impegno di studioso, giornalista e uomo delle istituzioni».

«È un grande piacere ricevere il premio Spadolini di cultura politica – ha dichiarato Giorgio Parisi – A mio parere la cultura scientifica e quella umanistica non sono distinte, bensì rappresentano sfaccettature di un unicum. Tutti gli intellettuali hanno dunque il dovere sociale di non trascurare la politica, poiché anche la scienza e la politica si influenzano. Negli Stati Uniti stiamo assistendo ad esempio eclatante, in cui l’amministrazione ostacola la scienza chiudendo progetti di ricerca promettenti. Ma è essenziale che le persone si fidino della scienza, perché rappresenta l’ambito più onesto della cultura: se uno scienziato dice cose non vere le persone se ne accorgono molto velocemente. Sono particolarmente grato a questo premio perché mette in risalto proprio la centralità della scienza nella politica, sottolineando come anche lo scienziato con la sua opera e il suo sapere debba contribuire al progresso della collettività».

Il riconoscimento, che nella motivazione definisce Parisi «esempio luminoso dell’Italia della ragione», è stato consegnato dal Sindaco di Rosignano Marittimo Claudio Marabotti, che ha ricordato il legame di un’intera esistenza dello statista fiorentino con la località di vacanza cui è rimasto sempre fedele: la “patria dell’anima”, come era solito definire la sua Castiglioncello. A rendere ancora più speciale una serata che, a detta dei numerosi partecipanti, è stata indimenticabile, è stata Poste Italiane, che ha presentato il francobollo emesso per il centenario di Giovanni Spadolini, con un annullo speciale realizzato in occasione del ventennale del Premio di Cultura Politica.