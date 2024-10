Campi Bisenzio, il lungo weekend di Halloween del Regno delle Zucche

Il parco offrirà ai visitatori un’esperienza immersiva in un villaggio che li condurrà alla scoperta di questo delizioso prodotto vegetale, vero e proprio gioiello della natura, utilizzato per realizzare statue artistiche sulla scia di quanto accade, ormai da oltre 20 anni, nella celebre “Mostra di zucche più grande del mondo” organizzata a Ludwigsburg, in Germania.



Il tema scelto per le ‘sculture zuccose’ è “Madagascar”, quindi sparsi per la grande area verde di Villa Montalvo ci sono gorilla, giraffe, leoni, pinguini, serpenti e tanti altri richiami ispirati all’incredibile biodiversità dell’isola principale del continente africano. Testimonial dell’evento è “Lo Zuccoso”, un personaggio di fantasia che diventerà simbolo del Regno delle Zucche.



Le 19 grandiose sculture sono realizzate con zucche seminate e coltivate in circa 2 ettari di terreno dall’azienda agricola Paolo Colzi di Prato. Alcune di queste sculture sono state realizzate direttamente da Fabrizio Galli, uno dei più innovativi maestri costruttori del Carnevale di Viareggio, e da sua figlia Valentina Galli.



“Il Regno delle Zucche”, però, offre anche tante altre occasioni di svago e divertimento alle famiglie. Ogni weekend saranno presenti attrazioni, esposizioni e attività divertenti per tutte le età in un ambiente autunnale coinvolgente che promuove bellezza, socialità e armonia, offrendo al tempo stesso più di un’opportunità per trascorrere del tempo insieme e prepararsi a festeggiare Halloween. Si va dal teatro delle rotoballe dove saranno allestiti 4 spettacoli giornalieri ad accesso libero che vedranno protagonisti maghi, giocolieri, circensi, bolle di sapone giganti e molto altro. Ci saranno poi spazi dedicati all’animazione e baby dance, oltre al laboratorio delle zucche con la guida degli animatori. Sempre all’interno del parco sarà inoltre allestita un’area luna park, un labirinto “zuccoso”, un percorso per i carrellini nel quale i più piccoli potranno sfidarsi tra di loro e anche una speciale zona dedicata allo street food.