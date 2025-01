Arezzo, un’esperienza umana e professionale con il servizio civile alle Acli

Un’esperienza umana e formativa per un futuro inserimento nel mondo del lavoro. Le Acli hanno pubblicato il bando per il Servizio Civile Universale rivolto ai giovani con età compresa tra i diciotto e i ventotto anni che offrirà, per dodici mesi, l’opportunità di mettersi alla prova in progetti strutturati per portare un contributo al territorio e alla comunità, andando a valorizzarne il protagonismo e a stimolarne l’acquisizione di nuove competenze professionali. I posti disponibili nella sede di Arezzo saranno quattro, con le ragazze e i ragazzi interessati che avranno tempo per candidarsi fino alle 14.00 di martedì 18 febbraio.

I due progetti attivati per le Acli aretine sono inseriti all’interno del programma “Legami di Comunità” e prevedono un impegno volto all’ascolto e all’individuazione delle situazioni di fragilità a livello locale per portare risposte innovative, creative e partecipative. I civilisti selezionati per “Energie di Comunità” saranno chiamati a focalizzarsi sull’attivazione del potenziale inespresso delle comunità attraverso il consolidamento di reti di prossimità, l’assunzione di responsabilità e il coinvolgimento diretto dei cittadini per favorire lo sviluppo di una conoscenza condivisa dei problemi dei territori con l’obiettivo di arrivare ad attivare nuovi servizi con cui innescare processi trasformativi. Il progetto “Reti di inclusione” è invece finalizzato a supportare e favorire la crescita di comunità coese in grado di attivarsi per rispondere a bisogni individuali e collettivi, promuovendo uno sviluppo inclusivo e sostenibile con particolare attenzione per i rischi di marginalizzazione di persone con disabilità, bambini ospedalizzati, casi di dipendenze, detenuti ed ex detenuti. Entrambe le esperienze, articolate in venticinque ore settimanali e con rimborso mensile, prevedono una fase di formazione e di inserimento all’interno delle Acli a partire dal mese di maggio che sarà coordinata da Riccardo Sestini, operatore locale di progetto insieme a Martina Ferrini. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.acli.it/servizio-civile dove scaricare le sintesi dei progetti e ottenere tutte le informazioni in merito alle candidature che dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) sul portale del servizio civile nazionale. La segreteria delle Acli di Arezzo in via Guido Monaco resterà a disposizione per fornire tutte le informazioni utili e per garantire un supporto in questa fase iniziale.