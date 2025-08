Arezzo, un agosto all’insegna della prevenzione nelle Farmacie Comunali

Un agosto all’insegna della prevenzione nelle Farmacie Comunali di Arezzo. Test ed esami per il monitoraggio di cuore, pressione, ossa e udito saranno previsti costantemente per l’intero mese nelle otto farmacie diffuse tra centro città e periferia, con l’invito ai cittadini ad approfittare del periodo estivo per prendersi cura della propria salute e del proprio benessere. La combinazione tra strumentazioni tecnologiche certificate e personale altamente qualificato permette infatti di assicurare una rete variegata di servizi per effettuare controlli con rapidità, affidabilità e accessibilità, fornendo una reportistica utile per individuare eventuali segnali di allarme da valutare con uno specialista o con il medico curante.

Gli screening sono di primo livello e aiutano a fare prevenzione come nel caso dell’esame orientato al benessere dello scheletro conosciuto come Densitometria Ossea Computerizzata ad Ultrasuoni che sarà disponibile fino a sabato 9 agosto alla farmacia comunale “San Giuliano” e che verrà proposta poi da lunedì 11 agosto alla farmacia comunale “Campo di Marte”. Lo screening rileva i cambiamenti qualitativi e quantitativi delle ossa, permettendo in modo non invasivo di ottenere risultati affidabili per valutarne lo stato di salute e i fattori di rischio dovuti a invecchiamento, menopausa o altre condizioni osteopenizzanti. Il servizio dell’analisi del sangue sarà invece presente alle farmacie “Campo di Marte” e “Giotto” dove, in pochi minuti, potranno essere effettuati ben quaranta esami ematici con cui ottenere informazioni sul proprio stato di salute relativamente a valori quali emoglobina glicata, glicemia, funzionalità renale e profilo lipidico. Per una ripresa delle attività sportive all’insegna di sicurezza e prevenzione sarà possibile sottoporsi all’Elettrocardiogramma che, insieme a Holter Cardiaco e Holter Pressorio, è diffuso capillarmente in ognuna delle otto farmacie “Campo di Marte”, “Trionfo”, “Giotto”, “Fiorentina”, “San Giuliano”, “Mecenate”, “San Leo” e “Ceciliano” per garantire la massima prossimità in risposta ai primari bisogni dei cittadini e del territorio.

Un’ulteriore opportunità verrà offerta dalle giornate di screening gratuiti per valutare la qualità dell’udito con i test audiometrici a cura dei professionisti di Audiomedical con cui individuare l’emergere di eventuali problematiche collegate all’ascolto e ottenere consulenze personalizzate per prendersi cura della salute dell’orecchio. Le date fissate sul calendario sono venerdì 1 agosto dalle 9.00 alle 13.00 alla “Mecenate”, martedì 5 agosto dalle 9.00 alle 12.00 alla “Campo di Marte” e dalle 16.00 alle 18.00 alla “Ceciliano”, venerdì 8 agosto dalle 16.00 alle 18.00 alla “San Leo”, e martedì 12 agosto dalle 9.00 alle 13.00 alla “Giotto” e dalle 16.00 alle 18.00 alla “San Giuliano”. La farmacia “Campo di Marte”, infine, continuerà a garantire l’apertura ogni giorno ventiquattro ore su ventiquattro, anche nella festività di venerdì 15 agosto, per assicurare assistenza, consulenza e servizi essenziali senza interruzioni.