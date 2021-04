AREZZO – Ultimo lunedì di risate con “Prove Live” dei Noidellescarpediverse

Sedicesimo e ultimo lunedì di risate con “Prove Live”. La rassegna digitale promossa dall’associazione culturale Noidellescarpediverse termina lunedì 26 aprile quando, a partire dalle 22.00, sarà possibile assistere ad una serata di cabaret in compagnia dei comici aretini Alan Bigiarini, Samuele Boncompagni, Lenny Graziani e Riccardo Valeriani. L’appuntamento, in diretta sulla pagina facebook “Noidellescarpediverse” e sul canale youtube “Scarpediverse”, rappresenta una sorta di laboratorio dove i quattro artisti testeranno in anteprima personaggi e pezzi comici con la prospettiva di rinnovare il repertorio in vista del ritorno agli spettacoli dal vivo nella prossima estate. Gli spettatori connessi saranno un elemento fondamentale della serata perché, con le loro interazioni tramite commenti e “mi piace”, permetteranno di capire la qualità comica dei pezzi proposti e di dar vita ad ulteriori improvvisazioni.

«“Prove Live” – ricorda Boncompagni, – è nato come una sorta di palestra comica che ha permesso di provare nuovi sketch e, allo stesso tempo, di mantenere forte il legame con i nostri spettatori anche negli ultimi mesi in cui è stato impossibile organizzare spettacoli dal vivo».

La rassegna “Prove Live” ha scandito i lunedì sera degli ultimi tre mesi e si è rivelata un esperimento particolarmente apprezzato, con i primi quindici appuntamenti che hanno superato le 60.000 visualizzazioni complessive. Questo forte seguito è stato un pretesto per rinnovare le proposte artistiche che si sono susseguite di puntata in puntata, proponendo monologhi, duetti o rubriche sempre diversi in alternanza a simpatiche iniziative quali il concorso fotografico “Fotoigienico of the week” per individuare la foto maggiormente rappresentativa dei ventiquattro anni di attività dei Noidellescarpediverse. Il filo conduttore della rassegna infine, è stato il percorso di avvicinamento alla stagione estiva che ha trovato il proprio fulcro nella campagna “Ritorno al fu-tour” per un coinvolgimento del pubblico nella preparazione di un tour dal vivo di cabaret da mettere in scena all’aperto e in sicurezza tra luglio e agosto. I Noidellescarpediverse hanno infatti previsto una serie di modalità per un sostegno diretto all’organizzazione di eventi attraverso una raccolta di donazioni liberali che, a seconda dell’offerta, danno diritto a varie tipologie di riconoscimento: la tessera di “Amico dei Noidellescarpediverse”, un gadget, un posto riservato e gratuito ad uno spettacolo, e una gag dedicata durante lo stesso spettacolo. I dettagli dell’iniziativa sono disponibili al link https://gofundme.com/f/ritorno-al-futour.