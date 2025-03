Arezzo, sold out sportivo e turistico per il trofeo di pallacanestro Guidelli

Un “sold out” sportivo e turistico per il trofeo giovanile di pallacanestro “Guido Guidelli”. La quarantesima edizione della manifestazione organizzata dalla Scuola Basket Arezzo è in programma da venerdì 25 a domenica 27 aprile e tornerà nuovamente ad aggregare centinaia di giovani promesse che, nelle tre giornate, potranno confrontarsi nelle categorie maschili e femminili di Under13 e Under14. La novità è rappresentata dalla dimensione internazionale assunta dal trofeo perché, oltre alle trentaquattro squadre attese da ogni zona d’Italia dalla Tresana Napoli alla Laipacco Udine, è prevista anche la presenza di due formazioni in rappresentanza della federazione svizzera. «Il Trofeo Guidelli – spiega Simone Chierici, presidente della Fondazione Arezzo Intour, – è diventato, nel tempo, un’eccellenza nel panorama delle manifestazioni sportive della città, con importanti ricadute turistiche grazie anche alla stretta collaborazione tra la Sba e la Fondazione Arezzo Intour. È proprio per questo che la Fondazione sostiene convintamente la manifestazione, a maggior ragione in occasione del suo quarantesimo anniversario, onorata di avere un premio specifico dedicato alla stessa Fondazione».

La formula dell’evento sarà orientata a rinnovare un connubio tra sport e turismo, con i partecipanti che saranno accompagnati alla scoperta del territorio e con un conseguente, significativo, indotto economico che è testimoniato dalle prenotazioni diffuse in ben undici alberghi. Il trofeo “Guidelli”, dunque, tornerà a confermarsi come un vero volano promozionale per la città e per le vallate in virtù di un’attesa di oltre millecinquecento persone tra giovani atleti, tecnici, dirigenti e famiglie. Un’ulteriore novità è rappresentata dalla creazione del logo celebrativo del quarantesimo anniversario di una delle manifestazioni giovanili di pallacanestro più longeve del panorama italiano, inoltre una conferma è arrivata dal rinnovo della partnership con Saima. L’azienda con sede a Indicatore è, da decenni, un punto di riferimento a livello internazionale nei settori di meccanica e sicurezza, con una particolare sensibilità verso il sostegno alle attività sportive del territorio che è stata ribadita dalla sinergia con il trofeo “Guidelli”. «La qualità e l’attesa di questa manifestazione – commenta Mauro Castelli, presidente delle Sba, – sono testimoniate dal “sold out” delle iscrizioni con largo anticipo a cui si somma il “sold out” delle strutture ricettive a conferma, ancora una volta, delle ricadute del turismo sportivo sull’economia del territorio».